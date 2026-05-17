Стармер змирився зі своєю відставкою і готовий піти, - Daily Mail
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив своїм близьким друзям, що таки має намір піти з посади прем'єра і викласти свій графік відходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
"Кір розуміє політичну реальність. Він розуміє, що нинішній хаос нестійкий. Він просто хоче зробити гідно і така як вважатиме за потрібне. Він складе графік", - сказав автор матеріалу, пославшись на слова одного з членів уряду.
За словами іншого джерела, досі неясно, коли саме буде зроблено це оголошення. При цьому деякі високопоставлені соратники Стармера закликають його утриматися від будь-яких заяв до отримання перших результатів опитувань і даних щодо підрахунку голосів на додаткових виборах у Мейкерфілді.
"Морган Максуіні (колишній глава апарату прем'єр-міністра) постійно закликає його триматися. Він стверджує, що якщо боротьба буде напруженою або якщо Енді опиниться на межі поразки, то в нього ще є шанс", - сказав один із міністрів.
Але один із прихильників Стармера сказав, що той не збирається ризикувати, очікуючи результатів додаткових виборів.
Що ще відомо
Нагадаємо, кілька днів тому прем'єр-міністр Британії Кір Стармер говорив, що не залишить посаду, незважаючи на розгромну поразку лейбористів на місцевих виборах і зростаючий тиск усередині партії.
При цьому в уряді Стармера теж не все ідеально. Учора міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг подав у підставку, заявивши, що втратив довіру до Стармера. Він став першим членом уряду, яких пішов з команди після провалу лейбористів на місцевих виборах.
Крім того, він готовий кинути виклик чинному прем'єру в разі оголошення внутрішньопартійних виборів.