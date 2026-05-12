Главная » Новости » В мире

Стармер взял ответственность за провал на выборах, однако пообещал бороться за должность

01:24 12.05.2026 Вт
Кто из лейбористов уже метит на место Кира Стармера?
Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не покинет пост, несмотря на разгромное поражение лейбористов на местных выборах и растущее давление внутри партии. Сразу после речи британские государственные облигации упали, а новые голоса внутри партии призвали его уйти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

рынок не верит

Доходность 10-летних британских гособлигаций выросла на 0,06 процентного пункта - поднявшись выше 5%. Доходность 30-летних, более чувствительных к политической нестабильности, выросла на 0,10 пункта до 5,67%. Британские облигации показали худший результат по сравнению с другими европейскими рынками.

Что сказал Стармер

В ключевой речи премьер признал, что часть людей им "разочарована", взял ответственность за результаты выборов, но заявил, что будет бороться за пост даже в случае внутрипартийного голосования.

"Я не уйду", - подчеркнул он.

Реакция внутри партии

Депутат Кэтрин Уэст, которая угрожала немедленно бросить вызов Стармеру, отступила от этого плана, но объявила о сборе подписей среди лейбористских депутатов - с требованием установить сроки выборов нового лидера в сентябре. Председатель влиятельной "Группы роста" Крис Кертис также призвал премьера уйти.

Министр культуры Лиза Нанди поддержала возвращение мэра Манчестера Энди Бернема в Вестминстер. Вокруг министра здравоохранения Уэса Стритинга продолжаются слухи о возможном вызове Стармеру - его союзники это отрицают.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится к ключевой речи, которая может определить его политическое будущее. Поводом стало разгромное поражение лейбористов на местных выборах, в частности историческая потеря контроля в парламенте Уэльса.

Букмекеры оценивают вероятность отставки Стармера до конца года в 70%. Несколько потенциальных конкурентов в партии уже готовятся к борьбе за лидерство.

Тем временем в Великобритании военные медики впервые в истории десантировались на отдаленный остров Тристан-да-Кунья в Атлантическом океане. Причиной стало подозрение на заражение местного британца опасным хантавирусом.

