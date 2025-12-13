Стармер и фон дер Ляйен поговорили о "решающем моменте" для Украины

"Премьер-министр сегодня вечером разговаривал с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Их дискуссия была сосредоточена на текущей работе над мирным планом под руководством США, направленным на прекращение убийств в Украине", - сказано в сообщении.

При этом оба согласились, что сейчас наступает "решающий момент для будущего Украины". Отмечается, что Европа будет с Украиной столько, сколько понадобится для достижения действительно справедливого и прочного мира.

Кроме этого, стороны обсудили прогресс в привлечении для помощи Украине замороженных активов российского режима и меры, объявленные во время саммита Великобритания-ЕС в мае.