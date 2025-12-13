Стармер та фон дер Ляєн поговорили про "вирішальний момент" для України

"Прем'єр-міністр сьогодні ввечері розмовляв з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Їхня дискусія була зосереджена на поточній роботі над мирним планом під керівництвом США, спрямованим на припинення вбивств в Україні", - сказано у повідомленні.

При цьому обидва погодилися, що зараз настає "вирішальний момент для майбутнього України". Зазначається, що Європа буде з Україною стільки, скільки знадобиться для досягнення дійсно справедливого та міцного миру.

Окрім цього, сторони обговорили прогрес в залученні для допомоги Україні заморожених активів російського режиму та заходи, оголошені під час саміту Велика Британія-ЄС у травні.