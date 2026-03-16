Стармер анонсировал встречу с Зеленским и предупредил об опасной выгоде для Путина

15:56 16.03.2026 Пн
Премьер Британии подчеркнул, что поддержка Украины должна оставаться приоритетом
Стармер анонсировал встречу с Зеленским и предупредил об опасной выгоде для Путина Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Кир Стармер (Getty Images)

Премьер Британии Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведут встречу.

Как передает РБК-Украина, об этом глава британского правительства заявил на брифинге.

Он отметил, что поддерживает контакт с лидерами стран Персидского залива, Европы и других регионов. В частности, сегодня, 16 марта, утром он встретился с премьером Канады Марком Карни.

"В ближайшее время у меня запланирована встреча с президентом Зеленским, поскольку крайне важно, чтобы мы по-прежнему уделяли приоритетное внимание поддержке Украины. Мы не можем допустить, чтобы война в Персидском заливе обернулась неожиданной выгодой для Путина", - обратил внимание Стармер.

Рост цен на нефть из-за войны

Напомним, после начала войны США и Израиля против Ирана цены на нефть резко подскочили. Это было связано с тем, что иранские войска начали наносить удары по крупнейшим нефтебазам и нефтяным месторождениям стран Персидского залива.

Также Иран заблокировал Ормузский пролив, который является через который проходит один из ключевых в мире маршрутов для экспорта нефти.

Как писало Financial Times, из-за стремительного роста цен на энергоносители российский бюджет ежедневно получает до 150 миллионов долларов дополнительного дохода.

Только за первые 12 дней войны между США, Израилем и Ираном казна РФ пополнилась на сумму от 1,3 до 1,9 миллиарда долларов, а цена на нефть Urals взлетела с 52 до 70-80 долларов за баррель.

Ситуация усугубляется тем, что Вашингтон фактически ослабил санкционное давление на российский экспорт, пытаясь сдержать цены на бензин в США. Это позволило Москве убрать прежние скидки для Индии и Китая.

