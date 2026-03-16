Стармер анонсував зустріч із Зеленським і попередив про небезпечну вигоду для Путіна

Як передає РБК-Україна , про це голова британського уряду заявив на брифінгу .

"Найближчим часом у мене запланована зустріч із президентом Зеленським, оскільки вкрай важливо, щоб ми, як і раніше, приділяли пріоритетну увагу підтримці України. Ми не можемо допустити, щоб війна в Перській затоці обернулася несподіваною вигодою для Путіна", - звернув увагу Стармер.

Він зазначив, що підтримує контакт із лідерами країн Перської затоки, Європи та інших регіонів. Зокрема, сьогодні, 16 березня, вранці він зустрівся з прем'єром Канади Марком Карні.

Зростання цін на нафту через війну

Нагадаємо, після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану ціни на нафту різко підскочили. Це було пов'язано з тим, що іранські війська почали завдавати ударів по найбільших нафтобазах і нафтових родовищах країн Перської затоки.

Також Іран заблокував Ормузьку протоку, через яку проходить один із ключових у світі маршрутів для експорту нафти.

Як писало Financial Times, через стрімке зростання цін на енергоносії російський бюджет щодня отримує до 150 мільйонів доларів додаткового доходу.

Тільки за перші 12 днів війни між США, Ізраїлем та Іраном скарбниця РФ поповнилася на суму від 1,3 до 1,9 мільярда доларів, а ціна на нафту Urals злетіла з 52 до 70-80 доларів за барель.

Ситуація ускладнюється тим, що Вашингтон фактично послабив санкційний тиск на російський експорт, намагаючись стримати ціни на бензин у США. Це дало змогу Москві прибрати колишні знижки для Індії та Китаю.