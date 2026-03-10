Нефть РФ подорожала почти вдвое из-за блокады в Персидском заливе

Российская нефть марки Urals стремительно дорожает на фоне конфликта в Иране, который заблокировал поставки из Саудовской Аравии. Цена барреля подскочила с 45 до 76 долларов всего за две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Спрос на российскую нефть

Из-за угрозы судоходству в Персидском заливе со стороны Ирана, покупатели вновь обратили внимание на Россию - второго по величине экспортера нефти в мире. Стоимость груза Urals, отгружаемого из балтийского порта Приморск, за неделю выросла с 35 млн до 54 млн долларов.

Впервые в истории нефть Urals, поставляемая в индийские порты, продается с премией к эталонной марке Brent, несмотря на попытки стран G7 ограничить цены на российское сырье.

Рост расходов на логистику

Несмотря на высокие цены, российские экспортеры сталкиваются с существенным подорожанием логистики:

стоимость фрахта судов из балтийских портов в Индию выросла почти вдвое - до 22-23 млн долларов;

дефицит танкеров привел к скачку цен на перевозки на 5-8 млн долларов только за последнюю неделю;

фрахт из порта Новороссийск, который возобновил работу после атак дронов, также превысил 20 млн долларов.

Ситуацию на рынке несколько успокоили заявления президента США Дональда Трампа, который спрогнозировал скорое завершение войны на Ближнем Востоке, после чего цена Brent откатилась от пиковых 119 долларов.