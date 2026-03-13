Война в Иране стала "золотой жилой" для РФ: 150 млн долларов ежедневно на фоне хаоса в проливе

Закрытие Ормузского пролива и скачок цен на нефть приносят бюджету РФ до 150 миллионов долларов дополнительного дохода ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в The Financial Times.

Так, пока Ближний Восток охвачен огнем, Кремль неожиданно стал главным экономическим выгодополучателем этого конфликта.

Действительно, закрытие Ормузского пролива и стремительный рост мировых цен на нефть приносят российскому бюджету до 150 миллионов долларов дополнительного дохода ежедневно, позволяя Москве покрывать дефициты и готовиться к "новой энергетической реальности" при молчаливом согласии Вашингтона.

Миллиардные сверхприбыли за считанные дни

Только за первые 12 дней войны между США, Израилем и Ираном российская казна пополнилась дополнительными 1,3-1,9 млрд долларов. По расчетам Financial Times, до конца марта эта сумма может вырасти до 5 млрд долларов.

Причина такого "нефтяного ренессанса" проста: заблокированные поставки из Персидского залива заставили крупнейших потребителей мира искать альтернативу.

Ценовой разворот : Нефть Urals, которая еще в феврале стоила $52, взлетела до 70-80 долларов за баррель.

Исчезновение дисконтов: в Индии российское сырье теперь продается с премией к Brent, хотя раньше Москва была вынуждена давать огромные скидки.

К тому же администрация США решила ослабить санкционное давление на РФ, чтобы сдержать рост цен на бензин в США. Это фактически дало разрешение танкерам с российской нефтью свободно поставлять сырье в Индийский океан. Китай и Индия активно увеличивают закупки: импорт Индии вырос на 50%, а Китая - на 22%.

Владимир Путин уже заговорил о возможном возобновлении экспорта в Европу, оказывая давление на Брюссель из-за дефицита СПГ и потенциальной отсрочки эмбарго на российский газ. Москва готовит дополнительные мощности для добычи 400 тысяч баррелей в сутки, пытаясь максимально воспользоваться энергетическим кризисом на Ближнем Востоке.

Шанс для Кремля вернуться в Европу?

Воспользовавшись моментом, Владимир Путин уже заговорил о возобновлении энергетического экспорта в Европу. Европейские правительства уже испытывают давление: из-за дефицита сжиженного газа (СПГ) из Катара, Брюсселю, вероятно, придется отложить запланированное эмбарго на российский газ, чтобы избежать энергетического коллапса.

Сможет ли Россия удержать эту "золотую жилу"

Многое зависит от продолжительности войны в Иране. Москва уже готовится расконсервировать мощности, чтобы добывать дополнительные 400 тысяч баррелей в сутки, надеясь максимально использовать кризис для собственного обогащения.