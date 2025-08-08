5 причин пропустить iPhone 17 Pro в 2025 году и дождаться следующей модели

Компания Apple готовится к релизу линейки iPhone 17, который состоится уже через месяц. Однако ключевые нововведения, по данным аналитиков, стоит ожидать в iPhone 18 Pro, а также в новом премиальном складном iPhone, который может выйти уже в 2026 году.

О том, почему не стоит покупать iPhone 17 Pro, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors , посвященный новостям о продукции Apple.

Подэкранный Face ID

По слухам, модели iPhone 18 Pro получат систему Face ID, встроенную под дисплей. При этом фронтальная камера останется видимой. Издание The Information утверждает, что Apple может отказаться от выреза Dynamic Island в пользу одного небольшого отверстия.

Однако аналитик Росс Янг и журналист Bloomberg Марк Гурман с этим не согласны - они уверены, что Dynamic Island останется, но станет меньше по размеру.

Новый модем C2

Как сообщает аналитик цепочек поставок Джефф Пу, в iPhone 18 Pro будет установлен новый модем Apple C2 - продолжение разработки первого фирменного модема C1, который дебютировал в более доступной модели iPhone 16e.

C2-модем обеспечит высокую скорость соединения, улучшенную энергоэффективность и поддержку mmWave 5G в США, чего не хватает текущей версии.

Такой шаг - часть долгосрочной стратегии Apple по отказу от модемов Qualcomm и переходу на собственные решения для более глубокой интеграции с iOS.

Чип A20 и "умная" упаковка

Apple также планирует оснастить iPhone 18 Pro процессором A20 Pro, который будет создан по техпроцессу TSMC 3нм третьего поколения.

Несмотря на то, что прирост производительности по сравнению с чипом A19 Pro (iPhone 17 Pro) может быть скромным, A20 Pro получит современную упаковку CoWoS (Chip on Wafer on Substrate).

Это позволит плотнее интегрировать чип, память и нейропроцессор, что может дать существенный прирост производительности в задачах, связанных с AI. Это соответствует стратегии Apple по развитию функций Apple Intelligence и улучшению автономной обработки данных на устройстве.

Новый сенсор камеры от Samsung

Компания Samsung разрабатывает новый трехслойный сенсор изображения PD-TR-Logic, который может использоваться в камерах iPhone 18. Он обеспечит меньший уровень шума, лучшую цветопередачу и повышенную динамическую чувствительность.

До сих пор Apple сотрудничала исключительно с Sony, поэтому появление Samsung в цепочке поставок будет значительным изменением. Известный аналитик Минг-Чи Куо предполагает, что в 2026 году Samsung начнет поставки 48-Мп сенсоров Ultra Wide, предназначенных как раз для линейки iPhone 18 Pro.

Складной iPhone в 2026 году

Сразу несколько утечек указывают на то, что в осеннем релизе 2026 года Apple представит первый складной iPhone. По информации инсайдеров, устройство будет оснащено экраном 5,5 дюйма в сложенном виде и 7,8 дюйма в разложенном, напоминая формат Galaxy Z Fold, а не Flip.

Смартфон будет ультратонким - 4,5 мм в разложенном состоянии и до 9,5 мм в сложенном. При этом устройство получит невидимую складку, продвинутый шарнир и, вероятно, Touch ID под экраном вместо Face ID.

По прогнозам Куо, цена может варьироваться от 2000 до 2500 долларов, и это до введения высоких китайских тарифов.

Apple меняет график релизов iPhone

Интересно, что с выходом iPhone 18 компания планирует изменить стратегию запуска моделей. Дорогие iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone появятся осенью 2026 года, как обычно. А вот более доступные iPhone 18 и iPhone 18e выйдут только весной 2027 года.