Starlink в каждом смартфоне: Украина одной из первых запускает новую технологию связи

Вторник 12 августа 2025 16:35
Starlink в каждом смартфоне: Украина одной из первых запускает новую технологию связи Фото: в Украине запускают технологию Starlink Direct to Cell (t.me/zedigital)
Автор: Иван Носальский

В Украине запустили бета-тест уникальной технологии Starlink Direct to Cell. Она позволит украинцам быть на связи даже в труднодоступных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Эта технология (Starlink Direct to Cell - ред.) позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS", - уточнил первый вице-премьер.

Федоров обратил внимание, что технология предусматривает, что пользователям будет достаточно только 4G-смартфона с SIM- или ESIM-картой. Дорогостоящего оборудования не понадобится.

"Украинцы могут оставаться на связи в труднодоступных местах: в горах, во время непогоды, сбоев сети или отсутствия электроэнергии. Главное условие для технологии - прямая видимость неба", - рассказал он.

Официальный запуск Starlink Direct to Cell планируется этой осенью.

По словам Федорова, он протестировал технологию Starlink Direct to Cell вместе с CEO "Киевстара" Александром Комаровым. Они обменялись первыми текстовыми сообщениями через спутник.

Федоров уточнил, что помимо Украины Starlink Direct to Cell также запускают Австралия, Япония, Канада и Новая Зеландия.

"Несмотря на войну, мы продолжаем развивать инновационные решения, ведь надежная связь для каждого украинца - один из наших ключевых приоритетов", - добавил он.

Starlink Direct to Cell

Starlink Direct to Cell - это сервис спутниковой связи от компании SpaceX, позволяющий обычным LTE-телефонам подключаться напрямую к спутникам Starlink без необходимости менять аппаратное обеспечение.

Спутники оснащены специальным модемом eNodeB, который фактически работает как сотовая вышка в космосе, обеспечивая возможность обмена текстовыми сообщениями, а впоследствии - голосовыми вызовами и передачей данных, даже в зонах отсутствия мобильной сети.

К слову, сегодня, 12 августа, утром Федоров анонсировал для украинцев "суперновинку" в сфере мобильного интернета. Вероятно, он имел в виду запуск Starlink Direct to Cell.

