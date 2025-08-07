OpenAI представила GPT-5: что умеет самая продвинутая модель ИИ

OpenAI официально выпустила свою новую флагманскую языковую модель GPT-5, которая уже доступна для пользователей ChatGPT и разработчиков через API.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

По словам главы компании Сэма Альтмана, GPT-5 стала настоящим прорывом по сравнению с предыдущими поколениями. Он сравнил ее с "тем, к чему невозможно вернуться обратно", как к первому iPhone с дисплеем Retina.

"GPT-3 напоминала разговор со школьником - иногда получаешь правильный ответ, иногда что-то странное. GPT-4 - уже как студент вуза. А GPT-5- это впервые, когда модель ощущается как эксперт уровня PhD", - отметил Альтман на пресс-брифинге.

Умнее, быстрее, точнее

В OpenAI заявляют, что GPT-5 обладает более высокой точностью, быстрее отвечает и реже ошибается. Несмотря на то, что еженедельная аудитория ChatGPT приближается к 700 миллионам пользователей, самой передовой моделью на рынке OpenAI не владела с момента релиза GPT-4. В компании уверены, что GPT-5 вернет лидерство, особенно в ключевых сферах.

"Это лучшая модель в мире для написания кода. Лучшая - для написания текстов. Лучшая - в области медицины и во множестве других направлений", - утверждает Сэм Альтман.

Что нового в GPT-5

Одним из первых изменений стал отказ от ручного выбора моделей в ChatGPT. Теперь GPT-5 работает как единая система, в которой встроенный интеллектуальный маршрутизатор сам переключается на более сложную версию модели при необходимости - например, если пользователь попросит "подумать основательно".

"Прежний интерфейс выбора моделей был настоящей головоломкой", - признал Альтман.

Кодирование с использованием GPT-5 (фото: OpenAI)

Доступ и возможности

GPT-5 уже доступна всем пользователям ChatGPT. Однако для бесплатных аккаунтов предусмотрено ограничение на количество запросов, после чего модель будет автоматически переключаться на более легкую версию - GPT-5 mini. Для разработчиков OpenAI представит три версии:

GPT-5

GPT-5 mini

GPT-5 nano - с разной производительностью и ценой.

Также в ChatGPT появятся новые "личности" моделей - Cynic (Циник), Robot (Робот), Listener (Слушатель) и Nerd (Ботаник), а для отдельных чатов теперь можно будет выбирать индивидуальный цвет интерфейса.

Новый этап в разработке ПО

В OpenAI считают, что GPT-5 откроет эру так называемого "программного обеспечения по запросу". В тестах компании новая модель превзошла всех конкурентов на ключевых бенчмарках для программистов - SWE-Bench, SWE-Lancer и Aider Polyglot.

На пресс-брифинге глава отдела постобучения OpenAI Янн Дюбуай показал, как GPT-5 буквально за считанные секунды создала сайт для изучения французского языка с интерактивной игрой. Модель самостоятельно написала сотни строк кода, и все корректно заработало при демонстрации в Zoom.