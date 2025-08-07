ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

OpenAI представила GPT-5: что умеет самая продвинутая модель ИИ

Четверг 07 августа 2025 21:25
UA EN RU
OpenAI представила GPT-5: что умеет самая продвинутая модель ИИ Какие функции отличают новую версию от предыдущих (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

OpenAI официально выпустила свою новую флагманскую языковую модель GPT-5, которая уже доступна для пользователей ChatGPT и разработчиков через API.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

По словам главы компании Сэма Альтмана, GPT-5 стала настоящим прорывом по сравнению с предыдущими поколениями. Он сравнил ее с "тем, к чему невозможно вернуться обратно", как к первому iPhone с дисплеем Retina.

"GPT-3 напоминала разговор со школьником - иногда получаешь правильный ответ, иногда что-то странное. GPT-4 - уже как студент вуза. А GPT-5- это впервые, когда модель ощущается как эксперт уровня PhD", - отметил Альтман на пресс-брифинге.

Умнее, быстрее, точнее

В OpenAI заявляют, что GPT-5 обладает более высокой точностью, быстрее отвечает и реже ошибается. Несмотря на то, что еженедельная аудитория ChatGPT приближается к 700 миллионам пользователей, самой передовой моделью на рынке OpenAI не владела с момента релиза GPT-4. В компании уверены, что GPT-5 вернет лидерство, особенно в ключевых сферах.

"Это лучшая модель в мире для написания кода. Лучшая - для написания текстов. Лучшая - в области медицины и во множестве других направлений", - утверждает Сэм Альтман.

Что нового в GPT-5

Одним из первых изменений стал отказ от ручного выбора моделей в ChatGPT. Теперь GPT-5 работает как единая система, в которой встроенный интеллектуальный маршрутизатор сам переключается на более сложную версию модели при необходимости - например, если пользователь попросит "подумать основательно".

"Прежний интерфейс выбора моделей был настоящей головоломкой", - признал Альтман.

OpenAI представила GPT-5: что умеет самая продвинутая модель ИИКодирование с использованием GPT-5 (фото: OpenAI)

Доступ и возможности

GPT-5 уже доступна всем пользователям ChatGPT. Однако для бесплатных аккаунтов предусмотрено ограничение на количество запросов, после чего модель будет автоматически переключаться на более легкую версию - GPT-5 mini. Для разработчиков OpenAI представит три версии:

  • GPT-5
  • GPT-5 mini
  • GPT-5 nano - с разной производительностью и ценой.

Также в ChatGPT появятся новые "личности" моделей - Cynic (Циник), Robot (Робот), Listener (Слушатель) и Nerd (Ботаник), а для отдельных чатов теперь можно будет выбирать индивидуальный цвет интерфейса.

Новый этап в разработке ПО

В OpenAI считают, что GPT-5 откроет эру так называемого "программного обеспечения по запросу". В тестах компании новая модель превзошла всех конкурентов на ключевых бенчмарках для программистов - SWE-Bench, SWE-Lancer и Aider Polyglot.

На пресс-брифинге глава отдела постобучения OpenAI Янн Дюбуай показал, как GPT-5 буквально за считанные секунды создала сайт для изучения французского языка с интерактивной игрой. Модель самостоятельно написала сотни строк кода, и все корректно заработало при демонстрации в Zoom.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект
Новости
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики