Останется ли Украина без спутниковой связи: интервью с поставщиком Starlink в Украине

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Starlink – критически важная связь для войска и для Украины в целом в период блэкаутов. Верификация терминалов в этом году сберегла много жизней, но угроза того, что россияне будут использовать спутники для атак на Украину – остается.

CEO украинской компании Adaptis, поставляющей и интегрирующей в том числе Starlink в Украине, Николай Калиниченко в интервью РБК-Украина рассказал о поставках терминалов, тарифах, верификации и готовности бизнеса к отключениям.

Главное:

Несколько десятков тысяч терминалов ежемесячно. Государство обеспечивает свои контракты через Польшу и некоторые другие страны по отдельным договоренностям со SpaceX.

Около ста запросов в день. Adaptis обрабатывает каждый запрос за 15-30 минут, а очереди на установку на недели вперед сейчас нет.

Верификация сохранила много жизней. Калиниченко уверен, что она спасла много жизней, но целесообразность ее сейчас – под вопросом.

Поставки не под большой угрозой. Из-за критической роли Starlink для Украины любое ограничение его работы стало бы предметом переговоров между Украиной, США, партнерами и SpaceX.

Откуда в Украину поступают терминалы Starlink

– Как сейчас устроены поставки Starlink в Украину? Как заходят терминалы в Украину и как распределяются между бизнесом, частными пользователями, государственным сектором – в частности армией?

– Цепочек поставок в Украину существует много. Государство обеспечивает свои контракты через Польшу и некоторые другие страны: это несколько десятков тысяч терминалов ежемесячно. Речь идет об отдельных договоренностях со SpaceX. Польша финансирует работу части Starlink в Украине примерно на 50 млн долларов в год.

Раньше Starlink, конечно, попадали в Украину серым путем – их просто привозили люди, волонтеры, небольшими партиями. Когда потребность достигла десятков тысяч штук, разные компании начали завозить крупные партии. Сначала из Европы, но не только: потом из Америки, из Южной Америки, из Бразилии. То есть из всех стран, где есть официальное представительство Starlink.

Поэтому цепочки сегодня разные. Мы работаем официально, с НДС, завозим терминалы под наших клиентов: производителей, благотворительные организации, воинские части и многие другие бизнесы.

Фото: CEO Adaptis Николай Калиниченко (Adaptis)

– Насколько я понимаю, до сих пор нет прямых продаж в Украине? Какие есть ограничения?

– Политика SpaceX заключается в том, что компания официально предлагает военную спутниковую программу Starshield для оборонных нужд США и других правительственных партнеров. Однако гражданин или организация не могут приобрести Starshield. Даже когда вы самостоятельно покупаете Starlink на сайте, вы подписываете соглашение, в котором прописано, что не будете использовать его в военных целях.

В Украине же по состоянию на 8 октября есть возможность на сайте Starlink сделать заказ, выбрать терминал и адрес, все работает корректно. Но процесс заказа довольно длительный – несколько недель.

– В то же время они позволяют украинской армии строить важную часть связи на Starlink.

– Относительно этого официальной позиции компании нет. Впрочем, есть нюансы: спрос на Starlink сейчас очень высокий. Раньше это была в основном армия. Теперь уже второй год подряд, особенно после прошлой зимы и накануне следующей, мы понимаем, что будет, когда из строя будут выходить дата-центры.

Поэтому спрос идет не только от бизнеса, который подстраховывается альтернативной связью. Это и люди, живущие за городом. Обычный гражданин уже волнуется, что, скорее всего, интернета у него не будет.

Скажу на собственном примере: я живу за городом, у меня единственный провайдер. Но даже этим летом после непогоды я неделю оставался без интернета: линии невозможно было отремонтировать – ремонтных бригад мало, людей не хватает. К тому же бригады облэнерго не выезжают на места повреждений из-за постоянных воздушных тревог и обстрелов.

Поэтому, если произойдет повреждение из-за атаки, ремонт продлится очень долго. Так что Starlink сегодня нужны не только военным и различным организациям, но и бизнесу, которому нужно работать, а также обычным гражданам.

Как обустроить связь во время блэкаутов

– Что бы вы посоветовали отдельно бизнесу и отдельно частным лицам, которые хотят установить Starlink для обеспечения связи? Чем отличается стоимость установки для компании и для частного лица? Какие есть нюансы?

– Советовал бы прежде всего уже сейчас подумать об альтернативной связи и хотя бы понять, сколько людей одновременно должно быть на связи и для чего. Если это постоянные Zoom-звонки, нужно знать, какой нужен трафик. Небольшой семье или небольшой компании в принципе хватит Starlink Mini.

Если нужна более стабильная и мощная связь, стоит брать третью генерацию Starlink: к нему можно подключить больше абонентов, связь стабильнее, качество лучше, но по размерам он намного больше.

Что касается установки – в домах до пяти этажей никаких сложностей нет: терминал можно вынести на кронштейне на улицу, если позволяет стена. Возможность установки определяем после проверки обзора неба, места крепления, кабельного маршрута и доступа к нужным частям здания.

Для многоквартирных домов эти вопросы согласовываем отдельно. В высотках можно провести кабель по шахте интернет-провайдера и разместить Starlink на крыше. Так можно подключить несколько квартир или несколько офисов.

Доступ к шахтам закреплен за соответствующими провайдерами. Мы сейчас ведем с некоторыми из них переговоры о сотрудничестве.

Сейчас у нас около ста запросов в день, и все они разные. Каждый запрос мы прорабатываем минут по 15-30, ведь люди спрашивают: а как мне протянуть кабель? А как подключить офис на третьем или десятом этаже? Так что все только начинается, и мы достаточно подготовились, чтобы закрыть потребности всех.

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– Есть ли очередь на установку, возможно, на несколько недель?

– Очереди на недели сейчас нет. Мы стараемся объяснять клиентам, как можно установить связь быстрее: как привлечь местных специалистов, как обратиться к провайдеру, привлечь управляющую компанию. Сейчас формируем монтажные бригады, и с этим тоже непросто, как и у провайдеров.

– А какова стоимость установки и какая абонплата сейчас определена Starlink?

– Тарифы зависят от сценария использования – для стационарного подключения в Украине доступны от 30 долларов, а для мобильного – от 55.

Безлимитный тариф позволяет обеспечить приоритетное подключение в регионах, где у Starlink превышен лимит пользователей. Обычно это связано с тем, что там много военных. Вы можете зарегистрировать терминал в Киеве, приехать на восток, и интернет там будет работать. Стоимость установки же индивидуальна.

Целесообразна ли верификация терминалов Starlink сейчас

– Как рынок пережил введение белых списков Starlink в этом году? Изменило ли это вообще что-то? Какова была поддержка государства и что было бы нужно в этом вопросе?

– Это произошло после первого прилета в поезд, когда влетел дрон. Тогда очень остро встал вопрос, как закрыть россиянам доступ к Starlink, за что мы благодарны экс-министру обороны Михайлу Федорову. Мы понимаем, что для нас это означало бы большие проблемы, но спасибо за это решение: жизни граждан важнее.

Первый месяц был хаосом – честно скажу. Мы даже специально ездили в ЦНАП, стояли в очередях, наши сотрудники снимали видео, чтобы как можно лучше объяснить клиентам, как это делать.

Фото: украинский военный со Starlink (Getty Images)

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На фронте говорят, что враг развертывает очень много систем и что Starlink уже научились глушить, причем успешно. Если не будет никакой противодействия, то через некоторое время Starlink, возможно, вообще не будет работать на ЛБЗ. Это целый многомодульный комплекс, а не одна установка.

– Может ли в таком случае потерять смысл история с просьбами Украины к Маску открыть доступ к покрытию Starlink над территорией России?

– Пока у нас нет собственных систем, у нас нет ничего кроме Starlink. Amazon Leo пытался запуститься, но два последних запуска были неудачными, так что у них сейчас очень ограниченное количество спутников. Хотя в принципе эта система работает. Есть и другие системы, но они очень дорогие, то есть недоступные. Государство использует их как резервные. Но самая дешевая и простая – именно Starlink.

– Что потеряет бизнес без доступного интернета?

– Это зависит от бизнеса. Первыми приостанавливаются транзакции – прием платежей, работа онлайн-касс и терминалов. Также – клиентская поддержка и коммуникации, логистика и складские системы. Замораживается отгрузка, сканирование и учет товаров на складах. Водители и курьеры не получают обновленные маршруты и заказы.

Производственные процессы на базе облачных сервисов: современное автоматизированное производство, зависящее от облачных серверов или внешних баз данных, мгновенно останавливает конвейеры из-за невозможности синхронизации устройств.

Касательно потерь: практический подход – оценить потерянный вклад в прибыль от невыполненных операций, дополнительные расходы и договорные последствия. Часть работы можно перенести, а часть потерь будет необратимой.

Когда прилетело по дата-центрам, много сайтов просто уничтожили: хостинг у них был в Украине, и резервные копии тоже в Украине, у того же провайдера. Сайты исчезли. Не будут работать склады, отгрузка, логистика, никто не будет понимать, кому что везти. Фактически остановится все. Это миллионы долларов.

Как проверить готовность бизнеса к отключениям на практике? Узнайте, готовы ли сотрудники при отключениях приходить на работу? Как они будут добираться и может ли компания организовать доезд? Возможно ли сделать релокацию бизнеса? Какая часть работников может работать удаленно?

Определите критические процессы. Что должно работать обязательно: оплата, заказы, связь с клиентами, CRM? Назначьте ответственного за запуск резерва.

Подготовьте генератор. Если он уже есть – проведите техобслуживание, проверьте топливо, сделайте пробный запуск под нагрузкой. Подготовьте Starlink. Активируйте подписку, установите терминал и подключите к рабочей сети. Обеспечьте питание терминала, роутера и другого нужного оборудования.

Симитируйте отключения. Проверьте запуск генератора и переход на Starlink и проведите тестовую оплату, откройте CRM, примите заказ и запустите видеозвонок.

Что ждет рынок Starlink в Украине в ближайшие годы

– Как вы видите рынок Starlink в Украине на ближайшие годы? Что должно измениться?

– По моему мнению, SpaceX придется считаться с ситуацией войны, потому что здесь сейчас очень много их терминалов.

Есть заводы, которые производят Starlink: в Китае, в Америке. Их бизнес-модель построена на том, что они продают терминал и годами получают абонплату. А что происходит сейчас? Тысячи Starlink заходят в Украину и работают, по моему мнению, максимум до месяца, возможно, до полугода. Это как расходный материал: очень быстро выходит из строя.

Starlink на этом теряет средства, потому что заводы перегружены и не могут отгружать поставки на другие континенты. Сам терминал стоит 200-300 долларов, а 100 долларов они ежемесячно получают за подписку. Их бизнес-модель построена на абонплате. А когда Украина потребляет тысячи, десятки, сотни тысяч терминалов и платит за это очень малую долю, им это невыгодно.

Вдобавок, Starlink имеет уникальные идентификаторы оборудования (в частности KIT number / UTID), которые позволяют идентифицировать конкретный терминал и контролировать его активацию и использование. В Украине эти данные, в частности, используются для верификации терминалов.

– То есть поставки Starlink в Украину все равно не под большой угрозой? Даже в такой ситуации? Мы видели, что произошло, когда у россиян его забрали.

– Я думаю, что нет. Даже если на уровне Илона Маска что-то произойдет и он скажет "я против". Из-за критической роли Starlink для Украины любое ограничение его работы почти наверняка стало бы предметом переговоров между Украиной, США, партнерами и SpaceX. Ведь это на сегодня, что бы ни говорили, это самый доступный и один из самых качественных средств связи для нашего войска.

Когда война закончится, Starlink все равно будут продаваться. Это уже в нашем генетическом коде: надо иметь запасы. Я уверен, что после завершения войны много лет люди будут хотеть иметь запасную связь.

Во-первых, люди уже пользуются и понимают, насколько это удобно. Во-вторых, терминал можно возить с собой. Я, например, когда еду в какую-то страну, имею четыре килограмма багажа для Starlink Mini и моего комплекта. Приезжаю, беру в аренду авто, ставлю терминал и еду. Ибо в Европе связи местами нет: без навигации теряешься, не знаешь, куда ехать.

Поэтому люди будут пользоваться, возможно, не в таких количествах. Как это бывает: попробовал что-то хорошее, то зачем от него отказываться? Да, вопрос в 95 долларах. Но можно перейти на другие пакеты, использовать меньше, платить 50 долларов, в зависимости от потребностей. Подписку можно поставить на паузу. Это всегда удобно.