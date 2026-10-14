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Ограничения Starlink в Украине осложнили применение мидлстрайков, - источники РБК-Украина

10:51 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Лев Шевченко
Ограничения Starlink в Украине осложнили применение мидлстрайков, - источники РБК-Украина Фото: военный со Starlink (Getty Images)
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Ночью 14 октября в Украине было выявлено ограничение работы Starlink (Starshield) на высоких скоростях. Ситуация усложняет логистику и работу беспилотных систем, в частности дронов типа Middle Strike.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Минобороны.

Что известно об ограничениях

По словам источника РБК-Украина в Минобороны, ночью зафиксировали ограничение работы Starlink в "военном пакете" Starshield на скоростях более 160 км/ч. В то же время, эту информацию о скорости еще проверяют.

По словам источника, такая ситуация значительно усложняет логистику, работу беспилотных систем и использование дронов Middle Strike.

Выясняется, что стало причиной ограничений.

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Ранее советник президента Сергей Бескрестнов ("Флэш") сообщил, что ночью 14 октябряв "военном пакете" Starshield на скорости свыше 160 км/ч начала исчезать связь. По его словам, из-за этого был сорван ряд миссий, а силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении.

В 7 корпусе ДШВ рассказали, что на Гуляйпольском направлении связь во время полетов БпЛА могла исчезать на 10-20 секунд уже на скорости 110-120 км/ч. Из-за проблем со связью в одном из подразделений беспилотных систем пришлось упразднить часть миссий. Острее всего проблема возникает при запуске скоростных дронов, таких как Middle Strike, которым на старте нужно набирать высокую скорость.

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