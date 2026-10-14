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"Погибнут люди": Зеленский обратился к Маску из-за ограничений Starlink

20:19 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
"Погибнут люди": Зеленский обратился к Маску из-за ограничений Starlink Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
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Украине жизненно необходима качественная спутниковая связь Starlink. Без него тяжело оградить людей от российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский обратился в Маску

Президент ответил на вопросы журналиста насчет ограничения скорости Starlink в Украине компанией Илона Маска.

"Когда скорость Starlink падает - понятно, что происходит; если его выключают - это их решение", - говорит он.

Зеленский обратился к Илону Маску и назвал эти действия неправильными.

"Это большая ошибка, которая приводит к значительным потерям; это решение повлечет за собой много человеческих жертв. Из-за этого решения гибнут люди? Конечно, люди будут гибнуть. Если атаки будут продолжаться, а Starlink не будет работать - это, безусловно, не поможет", - отметил он.

Он надеется, что это ошибка и просит включить спутниковую связь на полную мощность.

"Возможно, какая-нибудь серьезная техническая проблема, не знаю, - но мы просим включить его снова. Думаю, это было бы честно и справедливо - как в отношениях между партнерами", - уточнил он.

Ранее РБК-Украина писало, что ограничения Starlink повлияли не только на дальние миссии и фронтовую логистику. Сервис используется в самом эффективном решении для защиты украинского неба от реактивных "Шахедов".

Кроме того, в Украине ограничили работу "военного пакета" Starlink на скорости более 160 км/ч. Поэтому был сорван ряд важных миссий.

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