"Погибнут люди": Зеленский обратился к Маску из-за ограничений Starlink
Украине жизненно необходима качественная спутниковая связь Starlink. Без него тяжело оградить людей от российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту Пирсу Моргану.
Зеленский обратился в Маску
Президент ответил на вопросы журналиста насчет ограничения скорости Starlink в Украине компанией Илона Маска.
"Когда скорость Starlink падает - понятно, что происходит; если его выключают - это их решение", - говорит он.
Зеленский обратился к Илону Маску и назвал эти действия неправильными.
"Это большая ошибка, которая приводит к значительным потерям; это решение повлечет за собой много человеческих жертв. Из-за этого решения гибнут люди? Конечно, люди будут гибнуть. Если атаки будут продолжаться, а Starlink не будет работать - это, безусловно, не поможет", - отметил он.
Он надеется, что это ошибка и просит включить спутниковую связь на полную мощность.
"Возможно, какая-нибудь серьезная техническая проблема, не знаю, - но мы просим включить его снова. Думаю, это было бы честно и справедливо - как в отношениях между партнерами", - уточнил он.
Ранее РБК-Украина писало, что ограничения Starlink повлияли не только на дальние миссии и фронтовую логистику. Сервис используется в самом эффективном решении для защиты украинского неба от реактивных "Шахедов".
Кроме того, в Украине ограничили работу "военного пакета" Starlink на скорости более 160 км/ч. Поэтому был сорван ряд важных миссий.