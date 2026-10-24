Starlink в Украине возобновил работу на скорости 161 км/ч, - источники

Фото: Starlink в Украине возобновил работу на скорости 161 км/ч (Getty Images)

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В Украине 24 октября военный Starlink возобновил работу на скорости 161 км/ч.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Министерстве обороны Украины.

По состоянию на утро 24 октября, Силы обороны Украины и специалисты Минобороны фиксируют, что Starlink/Starshield начал работать на скорости более 161 км/ч. "Продолжаем мониторить и проводить проверки на более высоких скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле возобновлена работа этой связи", - сообщили источники в ведомстве.