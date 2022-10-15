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Стало известно точное число жертв из-за обстрела Николаева два дня назад

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Николаев, Суббота 15 октября 2022 09:52
Стало известно точное число жертв из-за обстрела Николаева два дня назад Фото: названо общее число погибших в результате ночного обстрела Николаева в четверг, 13 октября (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Спасатели завершили поисковую операцию под завалами жилого дома в Николаеве, куда попала российская ракета ночью в четверг, 13 октября. В общей сложности из-за этого обстрела погибли 8 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В результате российской атаки 13 октября погибли 8 николаевцев: 7 жителей дома и один спасатель, погибший на челночной станции во время дежурства", - рассказал он.

По словам Кима, в пятницу, 14 октября, в 14:30 спасатели получили тело последнего погибшего.

"В целом из-под завалов дома деблокированы тела шести погибших", - добавил глава региона.

Что известно об обстреле Николаева 13 октября

В четверг ночью, 13 октября, российские оккупанты массированно обстреляли Николаев. Прилет был в пятиэтажный жилой дом.

Позже стало известно, что из-под завалов многоэтажки в Николаеве спасли 11-летнего мальчика. Ребенок под завалами находился 6 часов. Там находились еще 7 человек. Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, российские оккупанты обстреляли город из С-300, выпустив 8 ракет.

Также одна из ракет попала в спасательную челночную станцию. Под завалами спасатели нашли тело мужчины.

Позже стало известно о минимум 4 погибших из-за обстрела Николаева. В тот же день количество погибших в результате ракетных обстрелов многоэтажки в Николаеве возросло до пяти.

Вскоре выяснилось, что 11-летний мальчик, которого спасатели смогли извлечь из-под завалов многоэтажки в Николаеве, скончался в больнице. Таким образом, количество жертв в результате вражеских обстрелов Николаева возросло до шести.

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