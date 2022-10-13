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Обстрел Николаева: умер мальчик, которого достали из-под завалов

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Николаев, Четверг 13 октября 2022 21:54
Обстрел Николаева: умер мальчик, которого достали из-под завалов Фото: умер мальчик, которого достали из-под завалов дома в Николаеве (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Елизавета Драбкина

11-летний мальчик, которого спасатели смогли извлечь из-под завалов многоэтажки в Николаеве, умер в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Мальчик, которого достали - умер. Привезли на диализ в областную больницу и там остановка сердца", - написал он.

Таким образом, количество жертв в результате вражеского обстрела Николаева возросло до шести.

Напомним, что сегодня оккупанты массированно обстреляли Николаев. Прилет был в пятиэтажный жилой дом.

Ранее сообщалось о четырех погибших из-за обстрелов дома в Николаеве. Еще один человек погиб из-за удара по спасательной станции.

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