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В Николаеве из-под завалов многоэтажки спасли мальчика. Ищут еще 7 человек

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Николаев, Четверг 13 октября 2022 09:16
В Николаеве из-под завалов многоэтажки спасли мальчика. Ищут еще 7 человек Фото: обстрел Николаева 13 октября (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Из-под завалов многоэтажки в Николаеве спасли 11-летнего мальчика, продолжаются поиски 7 человек. Российские оккупанты обстреляли город из С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью Николаев подвергся массированному обстрелу ракетами типа С-300. Есть попадание в пятиэтажку. Из-под завалов достали 11-летнего мальчика. Ребенок провел там 6 часов. Сейчас ему оказывается медпомощь", - рассказал он.

По словам Кима, продолжаются поиски еще 7 человек.

"В целом город был обстрелян 8 ракетами С-300", - добавил глава региона.

По данным ГСЧС Украины, во время обстрела Николаева ночью 13 октября одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом в одном из районов города. В результате два верхних этажа разрушены до основания.

"По состоянию на 08:00 спасатели деблокировали из-под завалов 12-летнего мальчика, которого передали врачам", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, под обломками дома могут находиться 7 жителей пятиэтажки, с которыми отсутствует связь. Спасатели производят их поиски.

Президент Владимир Зеленский показал видео с места разрушенной многоэтажки в Николаеве.

"Каждый из российских ударов, все проявления российского террора против наших людей, наших городов не сойдут оккупантам с рук. Вас ждет справедливое наказание. Знайте это", - написал президент в Telegram.

Как сообщалось, в четверг ночью, 13 октября, российские оккупанты массированно обстреляли Николаев. Прилет был в пятиэтажном жилом доме.

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