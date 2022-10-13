Оккупанты ударили по пятиэтажному дому в Николаеве: первые подробности
Фото: оккупанты ударили по пятиэтажному дому в Николаеве (Getty Images)
В четверг ночью, 13 октября, российские оккупанты подвергли массированному обстрелу Николаев. Прилет был в пятиэтажный жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Сенкевича.
По его словам, два верхних этажа разрушены до основания, остальные - под завалами.
На месте работают спасатели.
Напомним, в понедельник ночью, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами C-300.
Как сообщалось, в ночь на 1 октября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Вражеская ракета попала в жилой дом и разрушила несколько квартир.
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