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Оккупанты ударили по пятиэтажному дому в Николаеве: первые подробности

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Николаев, Четверг 13 октября 2022 04:13
Оккупанты ударили по пятиэтажному дому в Николаеве: первые подробности Фото: оккупанты ударили по пятиэтажному дому в Николаеве (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В четверг ночью, 13 октября, российские оккупанты подвергли массированному обстрелу Николаев. Прилет был в пятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Сенкевича.

По его словам, два верхних этажа разрушены до основания, остальные - под завалами.

На месте работают спасатели.

Напомним, в понедельник ночью, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами C-300.

Как сообщалось, в ночь на 1 октября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Вражеская ракета попала в жилой дом и разрушила несколько квартир.

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