Обстрел Николаева: из-под завалов достали еще одну погибшую

Число погибших в результате ракетных обстрелов многоэтажки в Николаеве 13 октября возросло до пяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

ГСЧС сообщило, что в 16:15 из-под завалов дома извлекли тело женщины.

Отметим, что ранее сообщалось о трех погибших из-за обстрела многоэтажки в Николаеве и еще одного погибшего из-за обстрела спасательной станции. При этом из-под завалов удалось извлечь 11-летнего мальчика, его госпитализировали.

Напомним, что сегодня россияне массированно обстреляли Николаев. Прилет был в пятиэтажном жилом доме.

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