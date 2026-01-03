Режим Мадуро нарушил все принципы: МИД Украины о захвате президента Венесуэлы

В субботу, 3 января, США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли из страны. Украина считает, что народ Венесуэлы должен иметь возможность жить нормальной жизнью, так как режим Мадуро нарушил все принципы.

Об это заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Украина последовательно отстаивает право народов на свободную жизнь, свободную от диктатуры, угнетения и нарушений прав человека. Режим Мадуро нарушил все эти принципы во всех отношениях", - отметил Сибига.

Он отметил, что демократические страны и правозащитные организации по всему миру подчеркивают масштабные преступления его режима, а также насилие, пытки, угнетение, нарушение всех основных свобод, кражу голосов, разрушение демократии и верховенства права.

"Украина, как и десятки других стран в разных частях света, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия в отношении протестующих. Народ Венесуэлы должен иметь возможность жить нормальной жизнью, в безопасности, процветании и с человеческим достоинством", - пишет глава украинского МИД.

Сибига добавил, что Украина будет и дальше поддерживать право венесуэльцев на нормальную жизнь, уважение и свободу.

Он подчеркнул, что Киев выступает за "дальнейшее развитие в соответствии с принципами международного права, уделяя приоритетное внимание демократии, правам человека и интересам венесуэльцев".

"Благодарим всех, кто во всем мире помогает защищать жизнь", - резюмировал Сибига.