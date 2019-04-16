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У Зеленського підтвердили, що майже домовилися про дебати з Порошенком

Новини » Вибори 2019    16.04.2019 - 20:28
У Зеленського підтвердили, що майже домовилися про дебати з Порошенком
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Ведуться переговори про квоти прихильників учасників дебатів

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського підтверджують підписання тристоронньої угоди зі штабом чинного президента Петра Порошенка та НСК "Олімпійський" про проведення дебатів 19 квітня. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Спікер з питань виборчої кампанії штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що зараз їхня команда очікує відповіді з пропозицією про квоти прихильників учасників дебатів, які зможуть бути на них присутніми.

"Так, підписано таку угоду на 19 квітня. В принципі, наші опоненти не заперечували з приводу 19:00. Єдине, що там починають відбуватися не зовсім зрозумілі для нас речі. Бо було визначено, де стоїть сцена, почали її монтувати. Наші колеги поїхали, повернулися і почали монтувати сцену з іншого боку. Навіщо вони це роблять - незрозуміло", - сказа Разумков.

Також він повідомив, що поки залишається відкритим питання про представництво прихильників обох учасників другого туру виборів президента.

"Йдеться про те, щоб, наприклад, було 30% прихильників нашого кандидата, 30% прихильників їхнього кандидата і 40% людей, які не можуть бути прихильниками одного чи іншого кандидата", - сказав Разумков, додавши, що озвучена пропорція може змінюватися, але він переконаний, що повинна бути вільна квота для тих, хто прямо не підтримує жодного з кандидатів.

Раніше повідомлялося, що представники штабів кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського, а також НСК "Олімпійський" сьогодні вранці уклали тристоронню угоду про проведення дебатів. Договір стосувався оренди стадіону на вечір 19 квітня.

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