Дебати Порошенка і Зеленського: усі подробиці

Фото: колаж РБК-Україна

Дебати Порошенка і Зеленського можуть пройти на НСК "Олімпійський"

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського, які вийшли у другий тур виборів 2019, повинні відбутися перед проведенням повторного голосування. Всі подробиці про підготовку та проведення дебатів кандидатів у президенти - в матеріалі РБК-Україна.

Позиція ЦВК і "Суспільного"

Голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук і глава НОТУ Зураб Аласанія 9 квітня провели спільний брифінг, присвячений дебатам кандидатів у президенти.

Зокрема, Сліпачук заявила, що офіційні дебати мають відбутися 19 квітня в студії "Суспільного", а модератором повинен виступити представник мовника. Сліпачук посилається на закон про вибори і постанову ЦВК, яка регламентує проведення дебатів. Вона також зазначила, що ні Порошенко, ні Зеленський до ЦВК щодо дебатів не зверталися, додавши, що підстав для внесення будь-яких змін у постанову ЦВК вона не бачить.

У свою чергу Аласанія заявив, що "Суспільне" готове організувати ток-шоу за участю кандидатів, але це не буде дебатами. Аласанія солідарний з Сліпачук з питання дебатів він зазначив, що "Суспільне" буде готове провести дебати в студії 19 квітня о 20:00. За словами Аласанії, дебати в студії обійдуться приблизно в 5,7 млн гривень.

Якщо ж ніхто з кандидатів у студію не прийде, на екрані протягом години буде транслюватися заставка і біжучий рядок: "Вибачте, кандидати на пост президента, ПІБ, не з'явилися для участі в дебатах".

Спільний брифінг Голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук та Голови правління ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" Зураба Аласанії на тему: "Про порядок проведення теледебатів між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня 2019 року". Опубліковано Громадянська мережа ОПОРА Вівторок, 9 квітня 2019 р.

Раніше Аласанія, коментуючи можливу ціну організації дебатів на стадіоні "Олімпійсчький", зазначав, що для цього знадобиться оренда НСК на два дні і загальна сума може сягнути 6 млн доларів. Зазначимо, у штабах кандидатів заявляли про готовність оплатити половину вартості проведення дебатів на стадіоні.

Позиція Порошенка

Петро Порошенко в ефірі одного з телеканалів заявив, що буде чекати Зеленського на НСК "Олімпійський" для проведення дебатів у неділю, 14 квітня. Пізніше глава держави уточнив, що готовий до проведення дебатів і 14, і 19 квітня.

Крім того, Порошенко заявив, що дебати потрібно проводити в кілька етапів за різними темами: за програмою зміцнення оборони і безпеки, за зовнішньою політикою, щодо захистк конституційних прав і свобод громадян.

Позиція Зеленського

У штабі Володимира Зеленського наполягають на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський". Зеленський також записав чергове відеозвернення, в якому назвав свою дату дебатів - 19 квітня.

#дебати Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 8 квітня 2019 р.

При цьому, у Зеленського заявляють, що дебати на стадіоні не суперечать нормам закону.

Крім того, штаб Зеленського вже провів зустріч з представниками "Суспільного" (саме "Суспільне", згідно із законом, має займатися питанням організації і проведення дебатів).

Дебати Зеленського і Порошенка

31 березня 2019 року після оголошення результатів екзит-полів по голосуванню на виборах, згідно з яким лідерами стали Володимир Зеленський і Петро Порошенко, чинний глава держави заявив про необхідність проведення дебатів. У штабі Зеленського заявили, що він готовий до участі в дебатах. Через кілька днів, 3 квітня, Зеленський записав відеозвернення до Порошенка, в якому запропонував провести дебати на НСК "Олімпійський". При цьому, Зеленський висунув Порошенку низку умов, які глава держави повинен виконати, щоб дебати відбулися. Зокрема, Зеленський хотів, щоб Порошенко вибачився перед ним, назвав його не "маріонеткою Коломойського", а кандидатом в президенти. Також Зеленський заявив, що перед дебатами кандидати повинні здати аналізи на алкоголь і наркотики.

Володимир Зеленський іде на дебати! Володимир Зеленський іде на дебати! Опубліковано Команда Зеленського Середа, 3 квітня 2019 р.

У свою чергу, Порошенко записав відео у відповідь, в якому зазначив, що стадіон - не місце для дебатів кандидатів у президенти. При цьому Порошенко зазначив: "Стадіон, так стадіон". Погодившись таким чином на умови Зеленського.

Стадіон, так стадіон Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Альо стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 3 квітня 2019 р.

Пізніше Порошенко записав ще одне відео до Зеленського із закликом до участі в дебатах.

"Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю", - сказав Порошенко, звертаючись до Зеленського.

Будьте мужиком, приходьте на дебати. Володимире Олександровичу, не шукайте причин і не ставте умів. І ніким не прикривайтеся. Це - негарно. Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю! Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 4 квітня 2019 р.

5 квітня Зеленський і Порошенко здали аналізи. При цьому, Порошенко здав кров, сечу і волосся чотирьом клінікам, а Зеленський - кров у клініці "Євролаб".

Стадіон, так стадіон. Сьогодні на «Олімпійському» здав усі необхідні аналізи та надав дозвіл на проведення досліджень в різних клініках щодо відсутності алко - та наркотичної залежності. Перші результати будуть оприлюднені буквально за декілька хвилин, далі за кілька годин. Вважаю, що ця процедура проведення аналізів взагалі має бути обов'язковою, тому що питання відсутності алко - та наркозалежності у кандидата у Президенти – це питання національної безпеки. Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 4 квітня 2019 р.

Спочатку Порошенко, знову таки за допомогою відеозвернення, запросив Зеленського здавати аналізи на НСК. Але Зеленський у відповідному відео заявив, що буде здавати аналізи в "Євролаб".

Опубліковано Команда Зеленського Четвер, 4 квітня 2019 р.

За результатами тестів, психоактивних речовин в організмі Порошенка не виявлено. Разом з тим, для проведення детального аналізу медикам потрібно два тижні.

Результати аналізів Зеленського за прогнозом медиків повинні були з'явитися через три дні, разом з тим, на сторінці кандидата в Facebook вони з'явилися в той же день. При цьому, в первинному документі було зазначено, що Зеленський здав аналізи не 5, а 2 квітня. Пізніше документ був замінений на новий, з датою здачі аналізів 5 квітня. У штабі Зеленського назвали подію "казусом", а в "Євролабі" послалися на помилку.

В штабі Порошенка вважають, що Зеленський повинен здати аналізи повторно, згідно з всіма медичними вимогами. Разом з тим, у штабі Зеленського заявляють, що він повторні аналізи здавати не буде.

Після здачі аналізів Зеленський записав ще одне відеозвернення, в цей раз до Юлії Тимошенко, яка за результатами голосування зайняла третє місце. Зеленський пропонував Тимошенко стати модератором на дебатах і дав лідеру "Батьківщини" 24 години на роздуми. Разом з тим, Тимошенко на пропозицію Зеленського не відповіла.

Звернення до Ю. Тимошенко щодо дебатів. Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 4 квітня 2019 р.

Після цього, кандидати почали обговорювати дату проведення дебатів. На даний момент є дві можливі дати: 14 і 19 квітня.

Зазначимо, адміністрація НСК "Олімпійський" заявила про готовність до проведення дебатів на стадіоні. При цьому, на НСК зазначили, що жодних заявок на проведення дебатів від кандидатів вони не отримували.

Дебати кандидатів передбачені в законі про вибори президента

Згідно ст. 62 закону України "Про вибори президента України" теледебати кандидатів у президенти повинні проводитися в останню п'ятницю перед проведенням повторного голосування у проміжку між 19:00 і 22:00 і тривалістю не менше години. Теледебати повинні транслюватися у прямому ефірі без перерви на рекламу на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України та Першому каналі Національної радіокомпанії України. Оплачуються дебати за рахунок держбюджету. У разі, якщо один з кандидатів не приходить на дебати, другий може використовувати виділений час для виступу. При цьому, участь у дебатах не є обов'язковою.

Крім того, умови проведення дебатів кандидатів у президенти прописані і в постанові Центрвиборчкому №472 від 5 травня 2014 року. Зокрема, в цій постанові вказано точну адресу, де повинні проходити дебати (кандидати повинні прибути у Національну громадську телерадіокомпанію України за адресою: вул. Мельникова, 42, м.Київ за півгодини до початку дебатів).

Зазначимо, 7 квітня 2019 року Центрвиборчком оголосив офіційні результати голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року. Згідно з даними ЦВК, найбільшу кількість голосів набрали два кандидати: Володимир Зеленський - 30,24% і Петро Порошенко - 15,95%. Оскільки ніхто з кандидатів не набрав більше 50% голосів, ЦВК оголосив про проведення повторного голосування 21 квітня. У другий тур виборів вийшли Зеленський і Порошенко.

Фото: результати голосування

Таким чином, згідно із законом, дебати Зеленського і Порошенка повинні відбутися 19 квітня.