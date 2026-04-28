ССО ударили по базе "Искандеров" в Крыму

Силы специальных операций ВСУ сообщили об успешной атаке по ракетной инфраструктуре РФ во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ССО ВСУ в сети Telegram.

Удар по базе ракетных комплексов

В ночь на 28 апреля подразделения Middle-strike ССО применили беспилотники для поражения места хранения оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Удар пришелся по объекту, где размещалась скрытая техника противника.

Где находился объект

По данным военных, база располагалась на территории бывшего ракетного объекта возле поселка Овражки, примерно в 40 километрах к востоку от Симферополя.

Это расположение позволяло быстро применять ракеты — они могли достигать как линии фронта, так и украинских городов в тылу за считанные минуты.

Ранее фиксировали пуски

Представители движения сопротивления неоднократно сообщали о запусках ракет именно с этой площадки, что подтверждало ее активное использование российскими войсками.

В ССО подчеркивают, что поражение и уничтожение таких стратегических объектов снижает боевые возможности противника. Подразделения продолжают применять асимметричные методы для ослабления потенциала РФ в войне против Украины.