ССО ударили по базе "Искандеров" в Крыму

17:40 28.04.2026 Вт
2 мин
Взрыв произошел ориентировочно в 40 километрах восточнее Симферополя
aimg Анастасия Никончук
ССО ударили по базе "Искандеров" в Крыму Иллюстративное фото: взрыв (t.me kyiv_n)

Силы специальных операций ВСУ сообщили об успешной атаке по ракетной инфраструктуре РФ во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ССО ВСУ в сети Telegram.

Удар по базе ракетных комплексов

В ночь на 28 апреля подразделения Middle-strike ССО применили беспилотники для поражения места хранения оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Удар пришелся по объекту, где размещалась скрытая техника противника.

Где находился объект

По данным военных, база располагалась на территории бывшего ракетного объекта возле поселка Овражки, примерно в 40 километрах к востоку от Симферополя.

Это расположение позволяло быстро применять ракеты — они могли достигать как линии фронта, так и украинских городов в тылу за считанные минуты.

Ранее фиксировали пуски

Представители движения сопротивления неоднократно сообщали о запусках ракет именно с этой площадки, что подтверждало ее активное использование российскими войсками.

В ССО подчеркивают, что поражение и уничтожение таких стратегических объектов снижает боевые возможности противника. Подразделения продолжают применять асимметричные методы для ослабления потенциала РФ в войне против Украины.

Напоминаем, что российские войска используют густую зеленую растительность как укрытие для скрытного продвижения в районе Великомихайловского леса, пытаясь прорваться вглубь украинских позиций на территории Днепропетровской области.

Отметим, что Верховная Рада Украины приняла решение о продлении режима военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней, в результате чего их действие сохраняется по меньшей мере до 2 августа 2026 года.

