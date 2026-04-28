ССО вдарили по базі "Іскандерів" у Криму

Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про успішну атаку по ракетній інфраструктурі РФ у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ССО ЗСУ в мережі Telegram.

Удар по базі ракетних комплексів

У ніч на 28 квітня підрозділи Middle-strike ССО застосували безпілотники для ураження місця зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Удар припав на об'єкт, де розміщувалася прихована техніка противника.

Де знаходився об'єкт

За даними військових, база розташовувалася на території колишнього ракетного об'єкта біля селища Овражки, приблизно за 40 кілометрів на схід від Сімферополя.

Це розташування дозволяло швидко застосовувати ракети - вони могли досягати як лінії фронту, так і українських міст у тилу за лічені хвилини.

Раніше фіксували пуски

Представники руху опору неодноразово повідомляли про запуски ракет саме з цього майданчика, що підтверджувало його активне використання російськими військами.

У ССО наголошують, що ураження та знищення таких стратегічних об'єктів знижує бойові можливості противника. Підрозділи продовжують застосовувати асиметричні методи для послаблення потенціалу РФ у війні проти України.