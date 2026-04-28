Ким Чен Ын похвалил солдат КНДР за самоподрывы на войне в Украине вместо плена
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил политику, согласно которой солдаты должны совершать самоубийство на войне в Украине, чтобы избежать плена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Во время выступления на мероприятии в Пхеньяне Ким Чен Ын дважды упомянул солдат, совершивших самоподрывы.
"Герои, которые без колебаний выбрали самоубийство, самоубийственную атаку, чтобы защитить великую честь. Они не ожидали никакой компенсации, хотя и совершили выдающиеся подвиги. Они погибли героической смертью", - сказал лидер КНДР.
Тысячи солдат и оружие для РФ
Bloomberg напомнило, что в 2024 году Ким Чен Ын подписал военный пакт с российским диктатором Владимиром Путиным, который содержал положения о взаимной обороне.
С тех пор южнокорейские и западные разведывательные агентства подсчитали, что Пхеньян направил не менее 10 000 солдат и десятки тысяч контейнеров с оружием для помощи России в войне. Считается, что Северная Корея понесла тяжелые потери, тысячи людей погибли в бою.
Заявление Ким Чен Ына появилось после сообщений о том, что северокорейских военнослужащих, захваченных Украиной, заставляли совершать самоубийство, чтобы избежать плена.
Напомним, первые сообщения об отправке северокорейских военных в Россию появились в октябре 2024 года. Главное управление разведки Минобороны Украины и разведка Южной Кореи зафиксировали переправку первых 1500 солдат, которых впоследствии бросили на Курщину.
Недавно РБК-Украина сообщало, что украинские специалисты исследовали обломки северокорейских баллистических ракет KN-23, которыми Россия атакует Украину.
Оказалось, что эти ракеты содержат гражданские чипы и компоненты 50-летней давности - и не являются копиями российских "Искандеров", несмотря на внешнее сходство.