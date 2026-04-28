ua en ru
Вт, 28 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Ким Чен Ын похвалил солдат КНДР за самоподрывы на войне в Украине вместо плена

14:54 28.04.2026 Вт
2 мин
Диктатор назвал самоубийство своих солдат "подвигом"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Ким Чен Ын (Getty Images)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил политику, согласно которой солдаты должны совершать самоубийство на войне в Украине, чтобы избежать плена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ким Чен Ын открыл в КНДР музей с "трофейной" техникой ВСУ

Во время выступления на мероприятии в Пхеньяне Ким Чен Ын дважды упомянул солдат, совершивших самоподрывы.

"Герои, которые без колебаний выбрали самоубийство, самоубийственную атаку, чтобы защитить великую честь. Они не ожидали никакой компенсации, хотя и совершили выдающиеся подвиги. Они погибли героической смертью", - сказал лидер КНДР.

Тысячи солдат и оружие для РФ

Bloomberg напомнило, что в 2024 году Ким Чен Ын подписал военный пакт с российским диктатором Владимиром Путиным, который содержал положения о взаимной обороне.

С тех пор южнокорейские и западные разведывательные агентства подсчитали, что Пхеньян направил не менее 10 000 солдат и десятки тысяч контейнеров с оружием для помощи России в войне. Считается, что Северная Корея понесла тяжелые потери, тысячи людей погибли в бою.

Заявление Ким Чен Ына появилось после сообщений о том, что северокорейских военнослужащих, захваченных Украиной, заставляли совершать самоубийство, чтобы избежать плена.

Напомним, первые сообщения об отправке северокорейских военных в Россию появились в октябре 2024 года. Главное управление разведки Минобороны Украины и разведка Южной Кореи зафиксировали переправку первых 1500 солдат, которых впоследствии бросили на Курщину.

Недавно РБК-Украина сообщало, что украинские специалисты исследовали обломки северокорейских баллистических ракет KN-23, которыми Россия атакует Украину.

Оказалось, что эти ракеты содержат гражданские чипы и компоненты 50-летней давности - и не являются копиями российских "Искандеров", несмотря на внешнее сходство.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КНДР Ким Чен Ын Война в Украине
Новости
Аналитика
