Ким Чен Ын похвалил солдат КНДР за самоподрывы на войне в Украине вместо плена

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил политику, согласно которой солдаты должны совершать самоубийство на войне в Украине, чтобы избежать плена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Во время выступления на мероприятии в Пхеньяне Ким Чен Ын дважды упомянул солдат, совершивших самоподрывы.

"Герои, которые без колебаний выбрали самоубийство, самоубийственную атаку, чтобы защитить великую честь. Они не ожидали никакой компенсации, хотя и совершили выдающиеся подвиги. Они погибли героической смертью", - сказал лидер КНДР.

Тысячи солдат и оружие для РФ

Bloomberg напомнило, что в 2024 году Ким Чен Ын подписал военный пакт с российским диктатором Владимиром Путиным, который содержал положения о взаимной обороне.

С тех пор южнокорейские и западные разведывательные агентства подсчитали, что Пхеньян направил не менее 10 000 солдат и десятки тысяч контейнеров с оружием для помощи России в войне. Считается, что Северная Корея понесла тяжелые потери, тысячи людей погибли в бою.

Заявление Ким Чен Ына появилось после сообщений о том, что северокорейских военнослужащих, захваченных Украиной, заставляли совершать самоубийство, чтобы избежать плена.