Мобилизацию и военное положение в Украине продлили уже 19-й раз: какие новые сроки
Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Соответствующий правовой режим будет действовать как минимум до 2 августа 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Это уже 19-е голосование парламента за эти вопросы с начала полномасштабного вторжения.
Процедура прошла по стандартному алгоритму: президент Владимир Зеленский внес законопроекты (№15197 и №15198) на основе решения СНБО, их рассмотрел оборонный Комитет.
После чего депутаты дали более 226 голосов за каждый документ.
Фото: нардепы дали 315 голосов за продление военного положения и 304 - за продление мобилизации (t.me/yzheleznyak)
Военное положение
В период действия военного положения военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо:
- находиться на воинском учете в районном ТЦК и СП по месту пребывания или проживания;
- уточнять или обновлять свои военно-учетные данные, которые внесены в Единый государственный реестр военнообязанных и призывников;
- всегда иметь при себе военно-учетный документ в электронной или бумажной форме вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию полиции, представителей ТЦК или пограничников;
- являться в ТЦК и СП по вызову в указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях место и сроки.
- раз в год проходить медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе.
Общая мобилизация
Мобилизации подлежат:
- граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые находятся на воинском учете или должны стать на него;
- лица, пригодные по состоянию здоровья к прохождению службы;
- граждане, которые не имеют законных оснований для отсрочки.
Сначала мобилизованных направляют на БОВП в учебные центры, где происходит профессиональная подготовка.
Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельно определенных случаях:
- офицеры запаса;
- лица, прошедшие срочную военную службу;
В противном случае, в возрасте от 18 до 25 лет можно присоединиться к войску добровольно, заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы.
Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время добровольно.
Граждане могут получить отсрочку от службы по следующим основаниям:
- временная непригодность к службе (по заключению ВВК);
- наличие трех и более детей до 18 лет;
- уход за больным родственником, который не может обходиться самостоятельно;
- бронирование работника на критически важном предприятии (по решению Кабмина);
- студенты, аспиранты, преподаватели, ученые и учителя.
Что еще стоит знать
Заключения ВВК формируются в электронном виде. Они автоматически попадают в реестр "Оберіг" и быстро отображаются в приложении Резерв+. Самостоятельно носить бумажки в ТЦК больше не нужно.
Онлайн-отсрочки: в Резерв+ доступны отсрочки для ряда категорий лиц. Проходить медосмотр таким лицам не нужно.
Исправление данных: в приложении можно дистанционно исправить неточности (фамилия, статус бронирования, место работы) или узнать о своем статусе в розыске через push-уведомления.
Ответственность и уважительные причины. За нарушение правил воинского учета или мобилизации предусмотрен штраф - от 17 000 до 25 500 гривен.
Неприбытие по повестке может быть оправдано только уважительными причинами: стихийное бедствие, болезнь, военные действия, смерть близкого родственника.
Напомним, в Украине готовят изменения в подходы к мобилизации. Речь идет о более широком привлечении военнослужащих на контрактной основе и постепенном обновлении действующих процедур набора и службы.
Министерство обороны работает над комплексной реформой условий службы и рекрутинга в Силах обороны Украины. Первые 10 из 30 проектов уже почти готовы к запуску.
Детали о следующих этапах власти обещают обнародовать позже.