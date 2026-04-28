Мобилизацию и военное положение в Украине продлили уже 19-й раз: какие новые сроки

13:24 28.04.2026 Вт
Ряд правил будут продолжать действовать еще как минимум до 2 августа
Фото: военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца (facebook)

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Соответствующий правовой режим будет действовать как минимум до 2 августа 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Читайте также: Отсрочка после 4 мая: кому продлят автоматически, а кому идти в ТЦК

Это уже 19-е голосование парламента за эти вопросы с начала полномасштабного вторжения.

Процедура прошла по стандартному алгоритму: президент Владимир Зеленский внес законопроекты (№15197 и №15198) на основе решения СНБО, их рассмотрел оборонный Комитет.

После чего депутаты дали более 226 голосов за каждый документ.

Фото: нардепы дали 315 голосов за продление военного положения и 304 - за продление мобилизации (t.me/yzheleznyak)

Военное положение

В период действия военного положения военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо:

  • находиться на воинском учете в районном ТЦК и СП по месту пребывания или проживания;
  • уточнять или обновлять свои военно-учетные данные, которые внесены в Единый государственный реестр военнообязанных и призывников;
  • всегда иметь при себе военно-учетный документ в электронной или бумажной форме вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию полиции, представителей ТЦК или пограничников;
  • являться в ТЦК и СП по вызову в указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях место и сроки.
  • раз в год проходить медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе.

Общая мобилизация

Мобилизации подлежат:

  • граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые находятся на воинском учете или должны стать на него;
  • лица, пригодные по состоянию здоровья к прохождению службы;
  • граждане, которые не имеют законных оснований для отсрочки.

Сначала мобилизованных направляют на БОВП в учебные центры, где происходит профессиональная подготовка.

Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельно определенных случаях:

  • офицеры запаса;
  • лица, прошедшие срочную военную службу;

В противном случае, в возрасте от 18 до 25 лет можно присоединиться к войску добровольно, заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы.

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время добровольно.

Граждане могут получить отсрочку от службы по следующим основаниям:

  • временная непригодность к службе (по заключению ВВК);
  • наличие трех и более детей до 18 лет;
  • уход за больным родственником, который не может обходиться самостоятельно;
  • бронирование работника на критически важном предприятии (по решению Кабмина);
  • студенты, аспиранты, преподаватели, ученые и учителя.

Что еще стоит знать

Заключения ВВК формируются в электронном виде. Они автоматически попадают в реестр "Оберіг" и быстро отображаются в приложении Резерв+. Самостоятельно носить бумажки в ТЦК больше не нужно.

Онлайн-отсрочки: в Резерв+ доступны отсрочки для ряда категорий лиц. Проходить медосмотр таким лицам не нужно.

Исправление данных: в приложении можно дистанционно исправить неточности (фамилия, статус бронирования, место работы) или узнать о своем статусе в розыске через push-уведомления.

Ответственность и уважительные причины. За нарушение правил воинского учета или мобилизации предусмотрен штраф - от 17 000 до 25 500 гривен.

Неприбытие по повестке может быть оправдано только уважительными причинами: стихийное бедствие, болезнь, военные действия, смерть близкого родственника.

Напомним, в Украине готовят изменения в подходы к мобилизации. Речь идет о более широком привлечении военнослужащих на контрактной основе и постепенном обновлении действующих процедур набора и службы.

Министерство обороны работает над комплексной реформой условий службы и рекрутинга в Силах обороны Украины. Первые 10 из 30 проектов уже почти готовы к запуску.

Детали о следующих этапах власти обещают обнародовать позже.

