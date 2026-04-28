Враг под прикрытием "зеленки" рвется в лес на Днепропетровщине: в ВСУ объяснили цель
Под прикрытием зеленой растительности российские оккупанты пытаются проникнуть в Великомихайловский лес, чтобы продвинуться вглубь украинских позиций в Днепропетровской области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.
Как рассказал спикер, российские оккупационные войска пытаются воспользоваться появлением зеленой растительности для скрытого продвижения.
"Уже более менее поднялась "зеленка" (листья на деревьях и кустарниках - ред.) и враг пытается это использовать для того, чтобы проникнуть в глубину нашей обороны", - сказал он.
В ответ Силы обороны, по словам Волошина, "даже увеличили количество поисково-ударных действий для того, чтобы выявлять подобные группы".
Спикер также отметил, что российские оккупанты активизировались сразу на нескольких направлениях, в частности на Александровском.
"Группы пытаются зайти в Великомихайловский лес, разведать какие-то переправы, потому что там течет река Волчья, и в этом лесу враг пытается захватить какой-то плацдарм, чтобы снова продолжать свои штурмовые действия в направлении Покровского, Днепропетровщины", - пояснил он.
Фото: карты Deep State
Ситуация на юге
Напомним, еще в прошлом месяце российские войска активизировали наступательные действия на отдельных участках фронта.
По словам Волошина, наибольшая активность врага наблюдается на Гуляйпольском и Александровском направлениях.
Под ударами оказываются почти все населенные пункты вблизи линии фронта. В частности, массированному авиаудару подверглась Камышеваха в Запорожской области.
В Силах обороны ситуацию называют непростой, однако отмечают, что украинские военные на отдельных участках действуют уверенно и постепенно возвращают под контроль определенные позиции.
Кроме того, сообщалось и об успехах на южном направлении - ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС "Солнцепек" российских оккупантов.