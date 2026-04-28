Враг под прикрытием "зеленки" рвется в лес на Днепропетровщине: в ВСУ объяснили цель

Под прикрытием зеленой растительности российские оккупанты пытаются проникнуть в Великомихайловский лес, чтобы продвинуться вглубь украинских позиций в Днепропетровской области.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Как рассказал спикер, российские оккупационные войска пытаются воспользоваться появлением зеленой растительности для скрытого продвижения.

"Уже более менее поднялась "зеленка" (листья на деревьях и кустарниках - ред.) и враг пытается это использовать для того, чтобы проникнуть в глубину нашей обороны", - сказал он.

В ответ Силы обороны, по словам Волошина, "даже увеличили количество поисково-ударных действий для того, чтобы выявлять подобные группы".

Спикер также отметил, что российские оккупанты активизировались сразу на нескольких направлениях, в частности на Александровском.

"Группы пытаются зайти в Великомихайловский лес, разведать какие-то переправы, потому что там течет река Волчья, и в этом лесу враг пытается захватить какой-то плацдарм, чтобы снова продолжать свои штурмовые действия в направлении Покровского, Днепропетровщины", - пояснил он.

Фото: карты Deep State