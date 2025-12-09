В ССО показали видео уничтожения двух крупных складов РФ на Донбассе: минус дроны и бензин
Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) уничтожили несколько крупных складов россиян на временно оккупированных территориях Донбасса. Оккупанты остались без дронов и бензина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.
"В ночь на 8 декабря подразделения ССО осуществили успешное поражение ударными БПЛА по вражеским целям на ВОТ Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.
В частности, во временно оккупированном Донецке дроны ССО уничтожили склад беспилотников, который принадлежал 9-й бригаде оккупантов из состава российской 51-й армии. На складе хранилось много разведывательных и ударных дронов тактического уровня, и боевые части для этих беспилотников.
На временно оккупированной территории Луганской области в населенном пункте Симейкино был поражен склад ГСМ (горюче-смазочных материалов), который принадлежал российской оккупационной группе войск "Юг". В результате удара уничтожены резервуары с более 6 тысяч куб. м топлива.
"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - добавили в ССО.
Напомним, что до этого, в ночь на 1 декабря ударные дроны подразделений ССО осуществили успешное поражение по вражеским целям в Донецкой и Луганской областях. Были уничтожены места сосредоточения российских оккупантов и склады боеприпасов.
Ранее, в ночь на 28 ноября, подразделения Сил специальных операций нанесли успешный удар по району хранения и запуска ударных дронов "Шахед" вблизи мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Также бойцы ССО показали эффектные кадры недавней боевой операции под Покровском. С помощью наземных и воздушных дронов обеспечили эвакуацию раненых смежников и взяли в плен российского солдата под Покровском.