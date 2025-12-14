Иллюстративное фото: ССО поразили поезд с горючим для войск РФ в Крыму (sof.mil.gov.ua)

Подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удары по ряду военных целей российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой области и в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что для поражения применялись ударные беспилотники FP-2. В частности, в оккупированном Крыму вблизи населенного пункта Янтарное украинские дроны поразили поезд с горюче-смазочными материалами для армии РФ во время его движения. Также под удар попала нефтебаза в районе населенного пункта Батумино. Кроме того, в Донецкой области в Марьяновке ССО поразили станцию радиоэлектронной борьбы "Волна-2", а вблизи Докучаевска - центр подготовки операторов FPV-дронов. "Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - подписано видео.