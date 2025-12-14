ССО поразили поезд с горючим для войск РФ в Крыму
Подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удары по ряду военных целей российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой области и в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что для поражения применялись ударные беспилотники FP-2.
В частности, в оккупированном Крыму вблизи населенного пункта Янтарное украинские дроны поразили поезд с горюче-смазочными материалами для армии РФ во время его движения. Также под удар попала нефтебаза в районе населенного пункта Батумино.
Кроме того, в Донецкой области в Марьяновке ССО поразили станцию радиоэлектронной борьбы "Волна-2", а вблизи Докучаевска - центр подготовки операторов FPV-дронов.
"Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - подписано видео.
Ранее мы писали о том, что ударные беспилотники ГУР во временно оккупированном Крыму ликвидировали несколько радиолокационных комплексов и корабельный вертолет россиян.
В частности, в ночь с 1 на 2 ноября ГУР атаковало пункт управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, а также российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е в Крыму.
Также ночью 1 ноября на территории Московской области прогремели мощные взрывы. ГУР успешно уничтожило сразу три нити стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой".