США не остановятся, пока ХАМАС не отпустит всех заложников, - Байден

"Мы не остановимся, пока не будут освобождены все заложники, которых удерживают террористы ХАМАС", - заверил он.

Байден объяснил, что он лично вовлечен в усилия, чтобы соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС приносило результаты. В этой связи, он отметил, что уже более 50 человек были освобождены из плена ХАМАС.

Израиль на прошлой неделе подписал соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. 13 граждан Израиля и 11 иностранцев. Их доставили в израильские больницы , где они встретятся со своими близкими.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных ХАМАСом заложников, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.

Также 26 ноября ХАМАС освободил из плена еще 17 заложников, среди которых как израильтяне, так и иностранные граждане.

По данным СМИ, Израиль освободил из тюрем 39 несовершеннолетних палестинцев в рамках соглашения об обмене заложников с ХАМАСом.

А вчера в администрации Байдена подтвердили, что Израиль и боевики ХАМАС согласовали продолжение режима прекращения огня в Секторе Газа еще на два дня.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - читайте в материале РБК-Украина.

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