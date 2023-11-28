США не зупиняться, поки ХАМАС не відпустить всіх заручників, - Байден

"Ми не зупинимося, поки не буде звільнено всіх заручників, яких утримують терористи ХАМАС", - запевнив він.

Байден пояснив, що він особисто залучений до зусиль, аби угода про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС приносила результати. У зв'язку з цим, він зазначив, що вже понад 50 людей були звільнені з полону ХАМАС.

Ізраїль на тому тижні підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Їх доправили до ізраїльських лікарень, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Також 26 листопада ХАМАС звільнив з полону ще 17 заручників, серед яких як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни.

За даними ЗМІ, Ізраїль звільнив з в'язниць 39 неповнолітніх палестинців в рамках угоди про обмін заручників з ХАМАС.

А вчора в адміністрації Байдена підвтердили, що Ізраїль та бойовики організації ХАМАС погодили продовження режиму припинення вогню у Секторі Газа ще на два дні.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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