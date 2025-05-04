В США остановили решение о возвращении тысячи работников "Голоса Америки" к работе

Суд в США приостановил решение, которое обязывало администрацию Трампа вернуть работников "Голоса Америки" к работе. Это решение стало результатом апелляции, заблокировавшей восстановление сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В субботу, 3 мая, федеральный апелляционный суд США частично заблокировал решение, которое обязывало администрацию Трампа восстановить более тысячи сотрудников и подрядчиков "Голоса Америки" и других подразделений Агентства глобальных медиа США (USAGM).

22 апреля окружной судья Ройс Ламберт приказал восстановить сотрудников на должностях, а также возобновить радио-, телевизионное и онлайн-вещание, приостановленное в марте по директиве Дональда Трампа.

Однако апелляционный суд в решении 2:1 постановил, что суд низшей инстанции не имел юрисдикции обязывать исполнительную власть возвращать персонал и возобновлять финансирование грантов на сумму 15 миллионов долларов для Radio Free Asia и Middle East Broadcasting Networks.

В то же время суд не отменил часть решения Ламберта, обязывающую администрацию обеспечить "законодательно необходимый уровень программирования" "Голоса Америки".

Ожидается, что вещание будет частично восстановлено уже на следующей неделе, хотя официальных комментариев от USAGM пока нет.

Судья Корнелия Пиллард выступила с особым мнением, назвав решение "фатальным для независимого вещания". По ее словам, оно фактически означает, что "Голос Америки" и другие вещатели "могут исчезнуть в ближайшем будущем", потеряв возможность отстоять свои права в суде.

Конгресс США ранее постановил, что трансляции этих служб являются обязательными, и запретил прекращение их финансирования без согласия законодательного органа.