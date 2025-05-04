У США зупинили рішення про повернення тисячі працівників "Голосу Америки" до роботи

Суд у США призупинив рішення, яке зобов'язувало адміністрацію Трампа повернути працівників "Голосу Америки" до роботи. Це рішення стало результатом апеляції, що заблокувала поновлення співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У суботу, 3 травня, федеральний апеляційний суд США частково заблокував рішення, яке зобов’язувало адміністрацію Трампа поновити понад тисячу працівників і підрядників "Голосу Америки" та інших підрозділів Агентства глобальних медіа США (USAGM).

22 квітня окружний суддя Ройс Ламберт наказав відновити співробітників на посадах, а також відновити радіо-, телевізійне та онлайн-мовлення, призупинене у березні за директивою Дональда Трампа.

Проте апеляційний суд у рішенні 2:1 постановив, що суд нижчої інстанції не мав юрисдикції зобов’язувати виконавчу владу повертати персонал і поновлювати фінансування грантів на суму 15 мільйонів доларів для Radio Free Asia і Middle East Broadcasting Networks.

Водночас суд не скасував частину рішення Ламберта, що зобов’язує адміністрацію забезпечити "законодавчо необхідний рівень програмування" "Голосу Америки".

Очікується, що мовлення буде частково відновлено вже наступного тижня, хоча офіційних коментарів від USAGM наразі немає.

Суддя Корнелія Піллард виступила з окремою думкою, назвавши рішення "фатальним для незалежного мовлення". За її словами, воно фактично означає, що "Голос Америки" та інші мовники "можуть зникнути в найближчому майбутньому", втративши можливість відстояти свої права у суді.

Конгрес США раніше постановив, що трансляції цих служб є обов’язковими, і заборонив припинення їх фінансування без згоди законодавчого органу.