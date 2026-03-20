США завели дела на президента Колумбии: NYT раскрыло, что мог задумать Трамп

Президент Колумбии Густаво Петро стал фигурантом уголовных расследований в США относительно возможных связей с наркоторговцами и финансирования избирательной кампании. На этом фоне президент США Дональд Трамп может использовать дело для усиления давления на Боготу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По данным источников издания, расследование против колумбийского лидера ведут прокуратуры США на Манхэттене и в Бруклине. В них участвуют прокуроры по вопросам международного наркотрафика, а также агенты Управления по борьбе с наркотиками и Министерства внутренней безопасности.
В рамках дел следователи изучают возможные контакты Петра с представителями наркокартелей, а также вероятное финансирование его президентской кампании 2022 года. В то же время дела находятся на начальной стадии, и пока не понятно, дойдет ли до выдвижения обвинений.
Официально американские ведомства от комментариев воздерживаются. Нет и подтверждений, что Белый дом причастен к запуску этих расследований.
"Но Трамп, который часто использовал уголовные расследования как палку против своих соперников и врагов, резко раскритиковал Петра, назвав его "больным человеком". И он мог бы использовать расследование как рычаг влияния, чтобы добиться большего сотрудничества с Колумбией", - говорится в материале издания.
Также, по информации издания, Дональд Трамп может попытаться использовать сам факт расследований для влияния на президентские выборы в Колумбии, которые должны состояться в мае. Густаво Петро, первый левый президент в истории страны, не может баллотироваться на новый срок, однако уже призвал сторонников поддержать своего политического преемника.
Давление давно стало одним из привычных инструментов внешней политики Дональда Трампа, и история с возможными делами против Густаво Петра укладывается именно в эту логику. Администрация Трампа уже не раз сочетала силовые, санкционные и политические методы, чтобы усилить влияние США в Латинской Америке.
В частности, в ночь на 3 января американские военные нанесли удары по Каракасу, после чего задержали диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого власть в Венесуэле перешла к вице-президенту Делси Родригес, которая частично продолжает курс Мадуро.
Кроме того, США усилили давление и на Кубу. На прошлой неделе президент страны Мигель Диас-Канель впервые публично подтвердил, что Гавана ведет переговоры с Вашингтоном на фоне экономического кризиса и усиленного политического давления со стороны администрации Трампа. По его словам, последствия энергетической блокады США являются "колоссальными".
Сам Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут либо в ближайшее время достичь соглашения с Кубой, либо принять по острову другие решения.
На фоне экономического кризиса 16 марта на Кубе произошел полный сбой энергосистемы, приведший к общенациональному блэкауту. А 17 марта стало известно, что Россия направила на остров танкер с более чем 700 тыс. баррелей нефти.