США завели дела на президента Колумбии: NYT раскрыло, что мог задумать Трамп

По данным источников издания, расследование против колумбийского лидера ведут прокуратуры США на Манхэттене и в Бруклине. В них участвуют прокуроры по вопросам международного наркотрафика, а также агенты Управления по борьбе с наркотиками и Министерства внутренней безопасности.

В рамках дел следователи изучают возможные контакты Петра с представителями наркокартелей, а также вероятное финансирование его президентской кампании 2022 года. В то же время дела находятся на начальной стадии, и пока не понятно, дойдет ли до выдвижения обвинений.

Официально американские ведомства от комментариев воздерживаются. Нет и подтверждений, что Белый дом причастен к запуску этих расследований.

"Но Трамп, который часто использовал уголовные расследования как палку против своих соперников и врагов, резко раскритиковал Петра, назвав его "больным человеком". И он мог бы использовать расследование как рычаг влияния, чтобы добиться большего сотрудничества с Колумбией", - говорится в материале издания.

Также, по информации издания, Дональд Трамп может попытаться использовать сам факт расследований для влияния на президентские выборы в Колумбии, которые должны состояться в мае. Густаво Петро, первый левый президент в истории страны, не может баллотироваться на новый срок, однако уже призвал сторонников поддержать своего политического преемника.

Давление как политический инструмент

Давление давно стало одним из привычных инструментов внешней политики Дональда Трампа, и история с возможными делами против Густаво Петра укладывается именно в эту логику. Администрация Трампа уже не раз сочетала силовые, санкционные и политические методы, чтобы усилить влияние США в Латинской Америке.

В частности, в ночь на 3 января американские военные нанесли удары по Каракасу, после чего задержали диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого власть в Венесуэле перешла к вице-президенту Делси Родригес, которая частично продолжает курс Мадуро.

Кроме того, США усилили давление и на Кубу. На прошлой неделе президент страны Мигель Диас-Канель впервые публично подтвердил, что Гавана ведет переговоры с Вашингтоном на фоне экономического кризиса и усиленного политического давления со стороны администрации Трампа. По его словам, последствия энергетической блокады США являются "колоссальными".