США завели справи на президента Колумбії: NYT розкрило, що міг задумати Трамп

Президент Колумбії Густаво Петро став фігурантом кримінальних розслідувань у США щодо можливих зв’язків із наркоторговцями та фінансування виборчої кампанії. На цьому тлі президент США Дональд Трамп може використати справу для посилення тиску на Боготу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За даними джерел видання, розслідування проти колумбійського лідера ведуть прокуратури США на Мангеттені та в Брукліні. В них беруть участь прокурори з питань міжнародного наркотрафіку, а також агенти Управління з боротьби з наркотиками та Міністерства внутрішньої безпеки.
У межах справ слідчі вивчають можливі контакти Петра з представниками наркокартелів, а також імовірне фінансування його президентської кампанії 2022 року. Водночас справи перебувають на початковій стадії, і наразі не зрозуміло, чи дійде до висунення обвинувачень.
Офіційно американські відомства від коментарів утримуються. Немає й підтверджень, що Білий дім причетний до запуску цих розслідувань.
"Але Трамп, який часто використовував кримінальні розслідування як палицю проти своїх суперників та ворогів, різко розкритикував Петро, назвавши його "хворою людиною". І він міг би використати розслідування як важіль впливу, щоб домогтися більшої співпраці з Колумбією", - йдеться у матеріалі видання.
Також, за інформацією видання, Дональд Трамп може спробувати використати сам факт розслідувань для впливу на президентські вибори в Колумбії, які мають відбутися у травні. Густаво Петро, перший лівий президент в історії країни, не може балотуватися на новий термін, однак уже закликав прихильників підтримати свого політичного наступника.
Тиск давно став одним зі звичних інструментів зовнішньої політики Дональда Трампа, і історія з можливими справами проти Густаво Петра вкладається саме в цю логіку. Адміністрація Трампа вже не раз поєднувала силові, санкційні та політичні методи, аби посилити вплив США в Латинській Америці.
Зокрема, в ніч на 3 січня американські військові завдали ударів по Каракасу, після чого затримали диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро. Після цього влада у Венесуелі перейшла до віцепрезидентки Делсі Родрігес, яка частково продовжує курс Мадуро.
Крім того, США посилили тиск і на Кубу. Минулого тижня президент країни Мігель Діас-Канель уперше публічно підтвердив, що Гавана веде переговори з Вашингтоном на тлі економічної кризи та посиленого політичного тиску з боку адміністрації Трампа. За його словами, наслідки енергетичної блокади США є "колосальними".
Сам Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть або найближчим часом досягти угоди з Кубою, або ухвалити щодо острова інші рішення.
На тлі економічної кризи 16 березня на Кубі стався повний збій енергосистеми, що призвів до загальнонаціонального блекауту. А 17 березня стало відомо, що Росія направила на острів танкер із понад 700 тис. барелів нафти.