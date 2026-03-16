Кубу поглотил тотальный блэкаут из-за энергетической блокады США

22:44 16.03.2026 Пн
2 мин
Энергетическая система острова не выдержала дефицита топлива
aimg Мария Науменко
фото: Кубу охватил масштабный блэкаут (Getty Images)

На Кубе 16 марта произошел полный сбой в работе энергосистемы, приведший к общенациональному блэкауту. Это первое масштабное отключение света после фактического прекращения поставок нефти на остров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: "Дружеский" захват Кубы? В Сенате США срочно блокируют военные планы Трампа

По словам государственного оператора энергосетей, сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения на всей территории страны.

Это очередной случай масштабного отключения электроэнергии на острове за последние годы. В то же время он стал первым после фактического прекращения поставок нефти на Кубу.

Кубинские власти ранее неоднократно связывали перебои с электроснабжением с экономическими санкциями США.

В то же время критики отмечают, что причиной проблем является также длительная нехватка инвестиций в заброшенную энергетическую инфраструктуру страны.

Напомним, 6 марта Дональд Трамп заявил, что Гавана якобы заинтересована в заключении соглашения с США и предположил, что Куба "скоро упадет". Он также заявил, что перед островом стоит выбор между "дружественным поглощением" или более жестким сценарием.

13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель впервые подтвердил, что власти страны ведут переговоры с Соединенными Штатами на фоне экономического кризиса и усиленного политического давления со стороны администрации Трампа.

По словам Диас-Канеля, последствия энергетической блокады для страны "колоссальны".

