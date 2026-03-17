ua en ru
Вт, 17 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

РФ спешит на помощь: танкер с российской нефтью направляется на Кубу

22:56 17.03.2026 Вт
2 мин
Это может стать первой крупной поставкой топлива на Кубу за последние три месяца
aimg Мария Науменко
РФ спешит на помощь: танкер с российской нефтью направляется на Кубу

Танкер с более 700 тысяч баррелей российской нефти направляется на Кубу, которая уже три месяца не получает поставок топлива и переживает глубокий энергетический кризис на фоне давления со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным компании по морской разведке Kpler Ltd., судно "Анатолий Колодкин" транспортирует около 730 тысяч баррелей российской нефти сорта Urals и должно прибыть в порт Матансас до конца месяца.

В то же время, как отметили в издании, доставка российской нефти может столкнуться с трудностями из-за действий США. С декабря американские ограничения в Карибском регионе затрудняют доступ танкеров к Кубе, а угроза санкций заставила другие страны, в частности Мексику, прекратить поставки.

Аналитики отмечают, что даже в случае доставки нефть не даст мгновенного эффекта, поскольку требует переработки, что может занять до месяца.

В то же время объем в более 700 тысяч баррелей может стать критически важным для Кубы, которая ежедневно требует около 100 тысяч баррелей, но обеспечивает себя лишь частично.

Напоминаем, 6 марта Дональд Трамп заявил, что Куба якобы заинтересована в сделке с США и предположил, что остров "скоро упадет". Он также заявил о возможности "дружественного поглощения" или более жесткого сценария.

13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил, что страна ведет переговоры с США на фоне экономического кризиса и усиленного давления.

По его словам, последствия энергетической блокады являются "колоссальными".

16 марта на Кубе произошел полный сбой энергосистемы, что привело к общенациональному блэкауту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Куба НАФТА Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
Новости
