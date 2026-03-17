РФ спешит на помощь: танкер с российской нефтью направляется на Кубу
Танкер с более 700 тысяч баррелей российской нефти направляется на Кубу, которая уже три месяца не получает поставок топлива и переживает глубокий энергетический кризис на фоне давления со стороны США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным компании по морской разведке Kpler Ltd., судно "Анатолий Колодкин" транспортирует около 730 тысяч баррелей российской нефти сорта Urals и должно прибыть в порт Матансас до конца месяца.
В то же время, как отметили в издании, доставка российской нефти может столкнуться с трудностями из-за действий США. С декабря американские ограничения в Карибском регионе затрудняют доступ танкеров к Кубе, а угроза санкций заставила другие страны, в частности Мексику, прекратить поставки.
Аналитики отмечают, что даже в случае доставки нефть не даст мгновенного эффекта, поскольку требует переработки, что может занять до месяца.
В то же время объем в более 700 тысяч баррелей может стать критически важным для Кубы, которая ежедневно требует около 100 тысяч баррелей, но обеспечивает себя лишь частично.
Напоминаем, 6 марта Дональд Трамп заявил, что Куба якобы заинтересована в сделке с США и предположил, что остров "скоро упадет". Он также заявил о возможности "дружественного поглощения" или более жесткого сценария.
13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил, что страна ведет переговоры с США на фоне экономического кризиса и усиленного давления.
По его словам, последствия энергетической блокады являются "колоссальными".
16 марта на Кубе произошел полный сбой энергосистемы, что привело к общенациональному блэкауту.