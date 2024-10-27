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В ЕС сделали заявление по поводу выборов в парламент Грузии

Воскресенье 27 октября 2024 20:09
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В ЕС сделали заявление по поводу выборов в парламент Грузии Фото: глава Евросовета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера в Грузии состоялись парламентские выборы, которые прошли со значительными нарушениями. В связи с этим, грузинский вопрос будет вынесен на заседание Евросовета.

Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"После парламентских выборов в Грузии я намерен вынести грузинский вопрос на повестку неформального заседания Европейского совета в Будапеште", - написал он.

Шарль Мишель отметил, что "мы принимаем к сведению предварительную оценку ОБСЕ/БДИПЧ" и призвал Центральную избирательную комиссию в Грузии, а также другие соответствующие органы - выполнить свой долг. В частности, оперативно, прозрачно и независимо рассмотреть все нарушения и обвинения, связанные с выборами.

"Эти предполагаемые нарушения должны быть тщательно прояснены и устранены. Мы вновь обращаемся к грузинскому руководству с призывом подтвердить приверженность европейскому курсу страны, в соответствии с выводами заседаний Европейского совета в июне и октябре. Конструктивный и инклюзивный диалог между всеми политическими силами сейчас особенно важен", - пишет Мишель.

Глава Евросовета добавил, что на ноябрьском заседании Европейский совет оценит сложившуюся ситуацию и определит дальнейшие шаги в отношениях с Грузией.

Напомним, сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала выборы и призвала граждан к протесту. Она заявила, что парламентские выборы были "тотально сфальсифицированы".

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