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В Грузии сформируют правительство, несмотря на несогласие оппозиции, - премьер

Тбилиси, Воскресенье 27 октября 2024 14:37
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В Грузии сформируют правительство, несмотря на несогласие оппозиции, - премьер Фото: премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Первое заседание парламента Грузии пройдет в обычном режиме и правительство будет утверждено. Это сделают, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, которого цитирует "Эхо Кавказа".

"За все эти годы они ни разу не смогли принять результаты выборов, достойно принять свое поражение. Они потерпели поражение в девятый раз. Любая попытка обжаловать конституционное устройство неприемлема", - сказал Кобахидзе.

Он также обвинил оппозицию в том, что она выступила против конституционного строя страны.

"Следует еще раз подчеркнуть, что и в этом случае ряд неправительственных организаций вместе с политическими, радикальными партиями выступили против конституционного строя этой страны в третий раз за 4 года. Но это слабая попытка", - заявил премьер.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили анонсировала обращение на вечер 27 октября. Вероятно, она прокомментирует результаты парламентских выборов.

Стоит добавить, что Зурабишвили поддержала оппозиционную коалицию и раскритиковала "Грузинскую мечту".

Выборы в Грузии

Вчера, 26 октября, в Грузии прошли выборы в парламент. По данным ЦИК Грузии, около 54% голосов набрала пророссийская "Грузинская мечта", управляющая страной более 10 лет.

В парламент также проходят четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер в 5%. Речь идет о партиях "Коалиция за перемены" - 10,92%, "Единство - Национальное движение" - 10,12%, "Сильная Грузия" - 8,78%, и "Гахария - За Грузию" - 7,76%.

Четыре оппозиционных партии уже заявили, что не будут признавать результаты выборов. Вчера во время голосования в Грузии фиксировали массовые вбросы бюллетеней, выдачу по несколько бюллетеней на одного, многочисленные драки и провокации.

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