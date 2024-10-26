В Грузии оппозиция отказалась признавать результаты выборов

В Грузии две партии заявили о непризнании результатов выборов в парламент страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эхо Кавказа .

"Коалиция за перемены" также не признает выборы, заявил ее лидер Ника Гварамия. Он говорит, что "Грузинская мечта" осуществляет конституционный переворот.

Напомним, что сегодня, 26 октября, в Грузии проходят парламентские выборы, на которых соревнуются пророссийская "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные партии.

В Грузии закрылись все избирательные участки. Экзитполы дают противоположные результаты.

Явка, по предварительным данным, около 60%. По результатам проработки 68,69% бюллетеней "Мечта" набирает 52,94% голосов.

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