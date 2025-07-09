США вводят санкции против иранской финансовой сети в Гонконге, ОАЭ и Турции

Соединенные Штаты Америки вводят санкции против незаконной финансовой сети Ирана, базирующейся в Гонконге, ОАЭ и Турции.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в соцсети Х .

Пресс-секретарь Госдепа США отметила, что эти средства от торговли иранской нефтью идут в пользу Корпуса стражей Исламской революции - Силам "Кудс", которые десятилетиями поддерживали террористических приспешников Ирана.

"США вводят санкции против незаконной иранской финансовой сети, базирующейся в Гонконге, ОАЭ и Турции", - сообщила Брюс.

Санкции США против Ирана

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп предположил, что он может поддержать возможное смягчение санкций против Ирана, и назвал условие.

А в июне Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. Они направлены, в частности, на предотвращение распространения ядерного оружия.

Перед этим США ввели ограничения против сети, которая поставляла топливо для иранских ракет.

Также Государственный департамент США и Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввели санкции против нескольких лиц и судов, которые вовлечены в нефтяную и нефтехимическую промышленность Ирана. Ограничения направлены на иранский "теневой флот".

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