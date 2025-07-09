США вводят санкции против иранской финансовой сети в Гонконге, ОАЭ и Турции
Соединенные Штаты Америки вводят санкции против незаконной финансовой сети Ирана, базирующейся в Гонконге, ОАЭ и Турции.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в соцсети Х.
"США вводят санкции против незаконной иранской финансовой сети, базирующейся в Гонконге, ОАЭ и Турции", - сообщила Брюс.
Пресс-секретарь Госдепа США отметила, что эти средства от торговли иранской нефтью идут в пользу Корпуса стражей Исламской революции - Силам "Кудс", которые десятилетиями поддерживали террористических приспешников Ирана.
Санкции США против Ирана
Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп предположил, что он может поддержать возможное смягчение санкций против Ирана, и назвал условие.
А в июне Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. Они направлены, в частности, на предотвращение распространения ядерного оружия.
Перед этим США ввели ограничения против сети, которая поставляла топливо для иранских ракет.
Также Государственный департамент США и Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввели санкции против нескольких лиц и судов, которые вовлечены в нефтяную и нефтехимическую промышленность Ирана. Ограничения направлены на иранский "теневой флот".
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