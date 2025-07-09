ua en ru
Ср, 09 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США вводят санкции против иранской финансовой сети в Гонконге, ОАЭ и Турции

Среда 09 июля 2025 18:35
UA EN RU
США вводят санкции против иранской финансовой сети в Гонконге, ОАЭ и Турции Фото: пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс (x.com/U.S.DepartmentofState)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки вводят санкции против незаконной финансовой сети Ирана, базирующейся в Гонконге, ОАЭ и Турции.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в соцсети Х.

"США вводят санкции против незаконной иранской финансовой сети, базирующейся в Гонконге, ОАЭ и Турции", - сообщила Брюс.

Пресс-секретарь Госдепа США отметила, что эти средства от торговли иранской нефтью идут в пользу Корпуса стражей Исламской революции - Силам "Кудс", которые десятилетиями поддерживали террористических приспешников Ирана.

Санкции США против Ирана

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп предположил, что он может поддержать возможное смягчение санкций против Ирана, и назвал условие.

А в июне Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. Они направлены, в частности, на предотвращение распространения ядерного оружия.

Перед этим США ввели ограничения против сети, которая поставляла топливо для иранских ракет.

Также Государственный департамент США и Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввели санкции против нескольких лиц и судов, которые вовлечены в нефтяную и нефтехимическую промышленность Ирана. Ограничения направлены на иранский "теневой флот".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Санкции против Ирана
Новости
Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз
Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос