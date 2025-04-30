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США ударили санкциями по сети, которая помогает Ирану производить ракеты

Вашингтон, Среда 30 апреля 2025 12:02
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США ударили санкциями по сети, которая помогает Ирану производить ракеты Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США расширили санкции против Ирана. Ограничения ввели против сети, которая поставляла топливо для иранских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Вашингтон ввел санкции против шести организаций и шести физических лиц, базирующихся в Иране и Китае, за участие в закупках ингредиентов для топлива для баллистических ракет. Эта сеть способствовала закупке перхлората натрия и диоктилсебаката в Китае в интересах иранского Корпуса стражей исламской революции.

Минфин США отмечает, что перхлорат натрия используется для производства перхлората аммония, который вместе с диоктилсебакатом используется в ракетных двигателях на твердом топливе, что обычно применяется для баллистических ракет.

"Агрессивная разработка Ираном ракет и другого вооружения ставит под угрозу безопасность США и наших партнеров. Это также дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и нарушает глобальные соглашения, направленные на предотвращение распространения этих технологий", - заявил министр финансов Скотт Бессент.

Как подчеркнул Бессент, чтобы достичь мира через силу, Минфин США продолжит принимать все возможные меры, чтобы лишить Иран доступа к ресурсам, необходимым для продвижения его ракетной программы.

Ядерные переговоры США и Ирана

Напомним, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом между США и Ираном возобновились переговоры по ядерной программе Тегерана.

Непрямые переговоры при посредничестве Омана начались с начала апреля. Американскую сторону представляет посланник Трампа Стив Уиткофф, а иранскую - глава МИД Аббас Аракчи.

Администрация Трампа требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и обогащения урана. Впрочем, Иран отказывается сократить ядерную программу и свои запасы обогащенного урана

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