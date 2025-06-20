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США ввели новые санкции против Ирана

США, Пятница 20 июня 2025 18:17
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США ввели новые санкции против Ирана Фото: США ввели новые санкции против Ирана (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. Они направлены, в частности, на предотвращение распространения ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

В санкционный список были добавлены новые лица и организации в рамках программ, направленных на предотвращение распространения оружия массового уничтожения и поддержке террористических структур, связанных с Ираном.

Под санкции попали:

  • физические лица, организации и суда, вовлеченные в незаконную торговлю нефтью хуситов в Йемене;
  • компании, поставляющие оборудование для производства ракет и других средств двойного назначения.

Отмечается, что санкции направлены на нарушение финансовых каналов поддержки Ирана, особенно в сфере нефтяного экспорта и военных технологий.

Эти меры являются частью стратегии, предусматривающей изоляцию Ирана и ограничение его возможностей разработки оружия массового поражения.

Отдельно подается сигнал другим странам (например, Китаю) о контроле за поставками товаров двойного назначения.

Санкции США против Ирана

Напомним, недавно США расширили санкции против Ирана. Ограничения ввели против сети, которая поставляла топливо для иранских ракет.

Также Государственный департамент США и Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввели санкции против нескольких лиц и судов, которые вовлечены в нефтяную и нефтехимическую промышленность Ирана. Ограничения направлены на иранский "теневой флот".

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