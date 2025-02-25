США ввели санкции против иранского "теневого флота"

Государственный департамент США и Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввели санкции против нескольких лиц и судов, которые вовлечены в нефтяную и нефтехимическую промышленность Ирана. Ограничения направлены на иранский "теневой флот".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США .

По данным американской стороны, данная сеть посредников незаконно транспортирует иранскую нефть для продажи покупателям в Азии.

"Она отгрузила десятки миллионов баррелей сырой нефти на сотни миллионов долларов", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве США.

Кто попал под санкции

В общем Госдеп наложил санкции на 8 организаций, которые "занимаются торговлей иранской нефтью и нефтехимией", и определил 8 судов "их заблокированной собственностью".

Ниже приведены названия предприятий и суден, в отношении которых были введены ограничения, с разъяснениями от Госдепа причин введения санкций:

KANGAN PETRO REFINERY COMPANY - это иранская компания, занимающаяся продажей иранской нефти.

COSMOS LINES INC - это индийская компания, которая занимается транспортировкой иранской нефти.

ALKONOST MARITIME DMCC (ALKONOST) - компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах и выполняющая функции коммерческого и ISM-менеджера судна MENG XIN. ALKONOST также является коммерческим и ISM менеджером судна PHOENIX I.

MENG XIN (IMO: 9271406) и PHOENIX I (IMO: 9236248) идентифицируются как имущество, в котором ALKONOST имеет интерес.

AUSTINSHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED - это индийская компания, которая выполняет функции коммерческого и ISM-менеджера судна AMAK.

AMAK (IMO: 9244635) определяется как собственность, в которой AUSTINSHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED имеет интерес.

OCEANEND SHIPPING LTD - компания на Сейшельских островах, которая является зарегистрированным владельцем и коммерческим менеджером судна ASTERIX.

ASTERIX (IMO: 9181194) идентифицируется как собственность, в которой OCEANEND SHIPPING LTD имеет интерес.

IMS LTD - малайзийская компания.

CHAMTANG (IMO: 9212400), VIOLET 1 (IMO: 9154000) и PETERPAUL (IMO: 9163269) идентифицируются как собственность, в которой IMS LTD имеет интерес.

OCTANE ENERGY GROUP FZCO - компания из ОАЭ, которая занимается оптовой дистрибуцией нефти и нефтепродуктов.

Санкционная кампания США в отношении Ирана

"Иранский режим продолжает дестабилизировать глобальную безопасность своей ядерной угрозой, программой баллистических ракет и поддержкой террористических групп. Экспорт нефти из Ирана обеспечивается сетью посредников в незаконных перевозках во многих юрисдикциях, которые путем искажения и обмана загружают и транспортируют иранскую нефть для продажи покупателям в Азии", - рассказали в Госдепе.

Также в американском ведомстве отметили, что введение ограничений является "первым шагом к реализации кампании президента (США Дональда) Трампа по максимальному давлению на иранский режим".

"Это препятствует попыткам Ирана собрать доходы от нефти для финансирования деятельности террористов", - говорится в заявлении американской стороны.

В Госдепе заверили, что продолжат прерывать "такие незаконные потоки финансирования злонамеренной деятельности Ирана".

"Пока Иран направляет свои энергетические доходы на финансирование нападений на наших союзников, поддержку терроризма во всем мире или проведение других дестабилизирующих действий, мы будем использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы привлечь режим к ответственности", - указывается в заявлении американского ведомства.

Официальный Вашингтон также пояснил, что действия предпринимаются в соответствии с исполнительными указами 13902 и 13846, которые направлены на нефтяной и нефтехимический секторы Ирана. Они "знаменуют второй раунд санкций, нацеленных на продажу иранской нефти после того, как президент Трамп издал Президентский меморандум 2 о национальной безопасности, приказав начать кампанию максимального давления на Иран", добавили в Госдепе.