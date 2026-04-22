США внедрили украинские технологии борьбы с дронами на Ближнем Востоке, - Reuters

15:55 22.04.2026 Ср
Ранее Трамп заявлял, что США не нужна помощь Украине
aimg Татьяна Степанова
США внедрили украинские технологии борьбы с дронами на Ближнем Востоке, - Reuters Фото: США внедрили украинские технологии борьбы с дронами на Ближнем Востоке (Getty Images)

Американские военные внедрили украинскую технологию борьбы с беспилотниками на ключевой авиабазе США "Принц Султан" в Саудовской Аравии, стремясь остановить иранские атаки, которые привели к потерям самолетов и гибели военнослужащего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Помощи с Ираном "не заметил": Трамп обвинил Зеленского в "пиаре"

По данным источников агентства, украинские военные прибыли на американскую авиабазу в Саудовской Аравии для обучения военных США работе с программой Sky Map.

Это платформа, которая широко используется украинскими военными для выявления угроз от дронов, в частности беспилотников типа "Шахед", разработанных Ираном, и осуществления контратак с помощью дронов-перехватчиков.

Отмечается, что поскольку дешевые дроны играют значительную роль в войне России в Украине, Пентагон увеличил инвестиции в технологии борьбы с дронами.

В то же время использование украинских технологий на базе "Принц Султан", которая находится примерно в 640 километрах от Ирана и с начала войны подверглась волнам атак дронов и ракет, подчеркивает уязвимость противовоздушной и противоракетной обороны США.

Помощь Украины с дронами-перехватчиками

Напомним, по данным Axios, Украина пыталась продать США свои дроны-перехватчики еще 7 месяцев назад. Причем речь идет о тех средствах, которые уже проверены и показали себя в боях.

Тогда администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложение, но сейчас изменила подход.

В марте президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от США запрос о предоставлении поддержки в защите от ударных дронов "Шахед", которыми Иран атакует страны Ближнего Востока.

В то же время позже Трамп заявил о том, что помощь Украины в уничтожении иранских дронов "ему не нужна". Он похвастался, что американские беспилотники - лучшие в мире.

Также мы писали, что армия США направила на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops. Это те дроны, которые уже использовали украинские военные.

Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию