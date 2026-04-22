США впровадили українські технології боротьби з дронами на Близькому Сході, - Reuters

Американські військові впровадили українську технологію боротьби з безпілотниками на ключовій авіабазі США "Принц Султан" в Саудівській Аравії, прагнучи зупинити іранські атаки, які призвели до втрат літаків та загибелі військовослужбовця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Водночас використання українських технологій на базі "Принц Султан", яка знаходиться приблизно за 640 кілометрів від Ірану та з початку війни зазнала хвиль атак дронів та ракет, підкреслює вразливість протиповітряної та протиракетної оборони США.

Зазначається, що оскільки дешеві дрони відіграють значну роль у війні Росії в Україні, Пентагон збільшив інвестиції в технології боротьби з дронами.

Це платформа, яке широко використовується українськими військовими для виявлення загроз від дронів, зокрема безпілотників типу "Шахед", розроблених Іраном, та здійснення контратак за допомогою дронів-перехоплювачів.

За даними джерел агентства, українські військові прибули на американську авіабазу в Саудівській Аравії для навчання військових США роботі з програмою Sky Map.

Допомога України з дронами-перехоплювачами

Нагадаємо, за даними Axios, Україна намагалася продати США свої дрони-перехоплювачі ще 7 місяців тому. Причому мова йде про ті засоби, які вже перевірені і показали себе в боях.

Тоді адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила пропозицію, але зараз змінила підхід.

У березні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від США запит щодо надання підтримки у захисті від ударних дронів "Шахед", якими Іран атакує країни Близького Сходу.

Водночас пізніше Трамп заявив про те, що допомога України у знищенні іранських дронів "йому не потрібна". Він похвалився, що американські безпілотники - найкращі у світі.

Також ми писали, що армія США направила на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів Merops. Це ті дрони, які вже використовували українські військові.