ua en ru
Ср, 22 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США впровадили українські технології боротьби з дронами на Близькому Сході, - Reuters

15:55 22.04.2026 Ср
2 хв
Раніше Трамп заявляв, що США не потрібна допомога України
aimg Тетяна Степанова
США впровадили українські технології боротьби з дронами на Близькому Сході, - Reuters Фото: США впровадили українські технології боротьби з дронами на Близькому Сході (Getty Images)

Американські військові впровадили українську технологію боротьби з безпілотниками на ключовій авіабазі США "Принц Султан" в Саудівській Аравії, прагнучи зупинити іранські атаки, які призвели до втрат літаків та загибелі військовослужбовця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Допомоги з Іраном "не помітив": Трамп звинуватив Зеленського в "піарі"

За даними джерел агентства, українські військові прибули на американську авіабазу в Саудівській Аравії для навчання військових США роботі з програмою Sky Map.

Це платформа, яке широко використовується українськими військовими для виявлення загроз від дронів, зокрема безпілотників типу "Шахед", розроблених Іраном, та здійснення контратак за допомогою дронів-перехоплювачів.

Зазначається, що оскільки дешеві дрони відіграють значну роль у війні Росії в Україні, Пентагон збільшив інвестиції в технології боротьби з дронами.

Водночас використання українських технологій на базі "Принц Султан", яка знаходиться приблизно за 640 кілометрів від Ірану та з початку війни зазнала хвиль атак дронів та ракет, підкреслює вразливість протиповітряної та протиракетної оборони США.

Допомога України з дронами-перехоплювачами

Нагадаємо, за даними Axios, Україна намагалася продати США свої дрони-перехоплювачі ще 7 місяців тому. Причому мова йде про ті засоби, які вже перевірені і показали себе в боях.

Тоді адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила пропозицію, але зараз змінила підхід.

У березні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від США запит щодо надання підтримки у захисті від ударних дронів "Шахед", якими Іран атакує країни Близького Сходу.

Водночас пізніше Трамп заявив про те, що допомога України у знищенні іранських дронів "йому не потрібна". Він похвалився, що американські безпілотники - найкращі у світі.

Також ми писали, що армія США направила на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів Merops. Це ті дрони, які вже використовували українські військові.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід Дрони
Новини
Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
Аналітика
