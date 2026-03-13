Проверены Украиной: США отправили на Ближний Восток дроны-перехватчики Merops

20:34 13.03.2026 Пт
2 мин
Такие беспилотники американцы направили на Ближний Восток в первые дни операции против Ирана
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: американская армия направила на Ближний Восток дроны Merops (wikipedia.org)

Армия США направила на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops. Их уже использовали украинские защитники.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Bloomberg заявил министр армии США Дэн Дрисколл.

Читайте также: Украина направила дроны и экспертов для защиты баз США в Иордании, - Зеленский

По словам американского министра, Merops, оснащенные элементами искусственного интеллекта, были отправлены на Ближний Восток в течение пяти дней после начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля.

Стоимость одного дрона Merops составляет около 14-15 тысяч долларов, однако, как отметил чиновник, при крупных заказах цена может снизиться до 3-5 тысяч долларов за один перехватчик. В свою очередь стоимость одного "Шахеда" составляет не менее 20 тысяч долларов.

"На самом деле мы находимся в более выгодной части ценовой кривой. Поэтому каждый раз, когда Иран запускает один такой дрон, а мы его сбиваем, они теряют значительную сумму денег", - сказал Дрисколл.

Что известно о Merops

Стоит заметить, что дроны Merops были разработаны в рамках проекта Project Eagle - оборонной инициативы, которую поддержал бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. Как пишет Bloomberg, Украина получила такие беспилотники в 2024 году.

В ноябре 2025 года было известно, что при помощи Merops украинские защитники сбили более тысячи ударных дронов россиян. Речь о "Шахедах" и не только.

Одна система Merops включает в себя наземную станцию ​​управления, пусковые установки и дроны-перехватчики.

К слову, только сегодня, 13 марта, президент США Дональд Трамп заявил о том, что его страна якобы не нуждается в помощи Украины для противодействия иранским ударным беспилотникам.

