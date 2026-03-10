ua en ru
Вт, 10 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина предлагала США защиту от "Шахедов" 7 месяцев назад, но ее отвергли, - Axios

13:52 10.03.2026 Вт
3 мин
СМИ получило доступ к презентации PowerPoint, которую показали Трампу
aimg Ірина Глухова
Украина предлагала США защиту от "Шахедов" 7 месяцев назад, но ее отвергли, - Axios Фото: Украина предлагала США защиту от "Шахедов" 7 месяцев назад (Getty Images)

Почти семь месяцев назад Украина пыталась продать США свою проверенную в боях технологию для сбивания ударных дронов. Тогда администрация Дональда Трампа отвергла предложение, однако сейчас изменила подход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Читайте также: США заинтересовали украинские дроны для войны в Иране: FT пишет о "чувствительных" переговорах

Издание пишет, что украинские официальные лица подготовили презентацию PowerPoint, в которой показали, как это может защитить американские войска и их союзников на Ближнем Востоке.

Администрация президента США тогда отклонила предложение украинцев, но на прошлой неделе была вынуждена изменить курс из-за большего, чем ожидалось, количества ударов беспилотников со стороны Ирана.

Цена просчета

Как сообщили Axios два американских чиновника, игнорирование предложения Украины считается одним из крупнейших тактических просчетов администрации с начала бомбардировок Ирана 28 февраля.

Недорогие иранские беспилотники стали причиной гибели семи военнослужащих США, а их перехват стоил Соединенным Штатам и их союзникам в регионе миллионы долларов.

"Если и была тактическая ошибка или промах, допущенные нами накануне этой [войны в Иране], то это было именно оно", - признал один из американских чиновников.

Что предлагали украинцы

Украина имеет наибольший опыт борьбы с дронами типа "Шахед", которые Россия тысячами закупила и переделала под собственные операции как беспилотники "Герань".

Украинские инженеры разработали недорогие перехватчики для уничтожения этих дронов, а также дополнительные датчики и средства противовоздушной обороны.

На закрытой встрече в Белом доме 18 августа президент Владимир Зеленский предложил Трампу украинские дроны-перехватчики для укрепления безопасности США и союзников.

Презентация включала карту Ближнего Востока и предупреждение: "Иран совершенствует конструкцию беспилотника Shahed для одностороннего нападения".

Украинцы предлагали создание "центров борьбы с дронами" в Турции, Иордании и странах Персидского залива.

Реакция администрации Трампа

Как отметили американские чиновники, команда Трампа тогда не приняла никаких конкретных мер. Некоторые в администрации считали презентацию Зеленского проявлением чрезмерной саморекламы.

"Мы решили, что это просто Зеленский в своем репертуаре. Кто-то решил не покупаться на это", - заявил чиновник.

В итоге на прошлой неделе США официально обратились к Зеленскому за помощью в борьбе с беспилотниками.

Украинские дроны как бизнес-партнерство

Иранские "Шахеды" стоят от 20 000 до 50 000 долларов, тогда как украинские перехватчики еще дешевле.

Зная о менталитете Трампа "Искусство заключать сделки", украинцы структурировали предложение по защите от беспилотников как деловое партнерство, пообещав помочь создать рабочие места в производстве в США.

В обмен на предоставление США доступа к производству и ноу-хау беспилотников и систем борьбы с ними, Украина предложила купить американское оружие.

"Нашей проблемой были деньги. Наши ресурсы позволяли нам производить лишь 50% того, что мы можем производить. Поэтому мы хотели, чтобы США инвестировали остальные 50% и имели свою долю производства", - сказал украинский чиновник.

Американские чиновники признают, что раннее использование украинских технологий могло бы уменьшить потери и расходы США в регионе.

Защита от "Шахедов" на Ближнем Востоке

Напомним, в недавнем интервью The New York Times Владимир Зеленский сказал, что Украина направила в Иорданию дроны-перехватчики и команду экспертов для защиты баз США.

Украина оперативно откликнулась на запрос Вашингтона, отправив помощь уже на следующий день после обращения, поступившего 5 марта.

Также сообщалось, что Киев передал странам Персидского залива экспертизу для противодействия иранским беспилотникам.

Параллельно Украина ведет переговоры о доступе к ракетам-перехватчикам для ПВО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине Дрони
Новости
Враг сбросил авиабомбы на центр Славянска: есть жертвы, среди раненых - ребенок
Враг сбросил авиабомбы на центр Славянска: есть жертвы, среди раненых - ребенок
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко