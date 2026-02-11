США отрезали РФ и Китай от нефти Венесуэлы: в Москве кричат о дискриминации

Минфин США выдал лицензию, которая позволяет американским компаниям поставлять Венесуэле оборудование и технологии для добычи нефти и газа. В то же время она запрещает любые транзакции для РФ и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало три лицензии, которые устанавливают условия для сделок с правительством Венесуэлы, государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) и компаниями, где PDVSA владеет 50% и более акций.

Согласно новым правилам, любые соглашения с правительством Венесуэлы или государственной энергетической компанией PDVSA должны заключаться исключительно по законам США. В случае возникновения споров они будут решаться только в американских судах.

Деньги по сделкам должны поступать только в фонды, которые контролируют США. При этом создавать новые совместные предприятия для добычи нефти или газа в Венесуэле запрещено.

Также под полным запретом любые операции с компаниями или лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы.

Нефтедобывающие компании потребуют разрешения США на использование спецоборудования и импорт буровых установок, необходимых для расширения добычи нефти в Венесуэле.

Реакция РФ

В России отреагировали на запрет любых операций в Венесуэле. В частности, министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров назвал это "дискриминацией".

"Решение США ограничить доступ России, Китая и Ирана к венесуэльским нефтяным проектам - это прямая дискриминация", - подчеркнул он.

В Венесуэле добывают почти миллион баррелей нефти в сутки. Согласно оценкам Управления энергетической информации (EIA) США, уже в ближайшие месяцы этот показатель может вырасти на 20%.